Otra vez un catcher de Estados Unidos le niega el saludo a Randy Arozarena

Randy Arozarena ha estado tratando de saludar.

Pero por segunda vez en dos torneos del Clásico Mundial de Béisbol, el toletero jardinero del equipo de México quedó colgado el lunes por la noche.

Después de no recibir reciprocidad del receptor del Equipo de EE. UU., Will Smith, cuando Arozarena ofreció un golpe de puño durante el Clásico de 2023, sucedió nuevamente durante el enfrentamiento del lunes entre el Equipo de EE. UU. y el Equipo de México, uno que Estados Unidos ganó 5-3, para su primera victoria del Clásico sobre México en dos décadas.

Al acercarse al plato, Arozarena ofreció un apretón de manos o un saludo con el puño a Cal Raleigh, receptor del equipo estadounidense y compañero de Arozarena en los Mariners. Pero Raleigh se negó.

La rivalidad en el campo ha subido de nivel entre el equipo de Estados Unidos y México, dos combinados fuertes que se enfrentaron por quinta vez en la historia del CMB el lunes en el Daikin Park en Houston, con Estados Unidos mejorando a 3-0 en este torneo con la victoria.

Si los receptores estadounidenses no les devuelven el saludo en el plato, eso no significa necesariamente que haya resentimientos fuera del campo. Quizás se deba simplemente a la naturaleza competitiva, al calor de la batalla.

En cualquier caso, Estados Unidos y México no son los únicos clubes que han experimentado esto durante el Clásico Mundial de Béisbol. La semana pasada, cuando Australia jugó contra la República Checa en Tokio, el receptor australiano Robbie Perkins se negó a estrechar la mano de un jugador checo.

Según se informó, Perkins dijo que era simplemente una cuestión de competencia y nada personal, y que si veía a los jugadores checos fuera del campo, los saludaría.

Cualquiera sea la razón por la que Arozarena no recibió saludos en medio de la competencia, alguien tiene que ir a darle un abrazo a Randy en algún momento, ¿no?