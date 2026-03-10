Aaron Judge se luce en defensa y la saca; EE.UU impone su jerarquía

En un ambiente eléctrico en el Daikin Park la noche del lunes, Estados Unidos derrotó a México, 5-3, en un emocionante choque entre rivales invictos del Clásico Mundial de Béisbol.

Las superestrellas respondieron por Estados Unidos, que contó con una dominante apertura de Paul Skenes y un gran juego del capitán Aaron Judge. Skenes lanzó cuatro innings en blanco con siete ponches en su debut en el Clásico. Judge conectó su segundo jonrón del Clásico y aportó una asistencia clave desde los jardines. Roman Anthony también disparó un enorme jonrón de tres carreras que terminó marcando la diferencia.

Con la victoria, el Equipo de Estados Unidos tomó el control del Grupo B del Clásico del 2026 y se sacó la espina ante un equipo de México que le había causado problemas en el Clásico.

México, sin embargo, montó un intento de remontada al final del juego el lunes que hizo estallar a los ruidosos aficionados mexicanos, que han sido ensordecedores durante todo el torneo. Jarren Durán conectó dos jonrones para liderar la ofensiva mientras México se acercó a dos carreras en el octavo inning y llevó la carrera del empate al plato en el noveno.

Pero Garrett Whitlock cerró la puerta, y el súper equipo que Estados Unidos ha conformado en el 2026 salió adelante. El Equipo de Estados Unidos ahora tiene marca de 3-0 en la fase de grupos con un juego restante, colocándose en una posición privilegiada para ganar el Grupo B y avanzar a los cuartos de final del torneo.

Todavía no ha asegurado matemáticamente su lugar, con un juego por disputar ante Italia el martes, porque Estados Unidos, México e Italia aún podrían terminar en un empate triple con marca de 3-1. Si el Equipo de Estados Unidos vence a Italia, por supuesto, terminaría primero en el grupo con récord de 4-0.

México cayó a 2-1, también con un juego restante contra Italia el miércoles. Necesitará ganar ese partido para tener opciones de avanzar.