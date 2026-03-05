Yadier Molina advierte que Puerto Rico no tiene miedo en el Clásico Mundial de Béisbol

Puerto Rico ha preparado una selección "que no tiene miedo" para encarar la sexta versión del Clásico Mundial de Béisbol, afirmó el dirigente Yadier Molina este jueves, a un día del debut contra Colombia en el estadio Hiram Bithorn, de San Juan.

"Este es un grupo que no tiene miedo", enfatizó durante una conferencia de prensa junto al capitán del equipo, el receptor Martín 'Machete' Maldonado, y el relevista Edwin 'Sugar' Díaz.

El que fuera receptor de los Cardenales de San Luis garantizó que Puerto Rico afrontará el desafío con "mentalidad de campeón" en busca del primer título.

"Tenemos una mentalidad 'ready' (lista), mentalidad de campeón", enfatizó el expelotero, de 43 años, tras aludir al mal sabor de boca que les ha dejado el haber sido subcampeones del Clásico en dos ocasiones.

Puerto Rico abrirá este Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Grupo A, con sede en San Juan, donde también han sido emparejadas las novenas de Canadá, Colombia, Cuba y Panamá.

Los dos mejores equipos avanzarán a los cuartos de final.

A pesar de elogiar la plantilla, Molina lamentó la ausencia de las estrellas Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez debido a que sus equipos (Mets de Nueva York y Astros de Houston) no cubrieron los seguros obligatorios para permitirles jugar.

Pese a estas faltas, Molina tendrá al antesalista Nolan Arenado, de madre puertorriqueña y quien previamente jugó con Estados Unidos, y otros experimentados en grandesligas como Edwin 'Sugar' Díaz, Christian Vázquez, Fernando Cruz, Heliot Ramos, Emmanuel Rivera y Jorge López, entre otros.

Molina también dispondrá de un grupo de peloteros debutantes, como los lanzadores Eduardo Rivera, Elmer Rodríguez, así como los jardineros cortos Darell Hernaíz, Edwin Arroyo y Luis Vázquez, y los guardabosques Heliot Ramos, Matthew Lugo, Willi Castro y Bryan Torres.

"Están los que son. Confiamos en nuestro talento, en el pitcheo, la defensa, a correr las bases y confiados en el talento", destacó.

Edwin 'Sugar'Díaz anticipó que el pitcheo será una de las claves para que Puerto Rico domine el torneo, como se le ha caracterizado en la mayoría de los eventos desde que arrancó en 2006.

"El pitcheo es una de nuestras piezas claves, un bullpen increíble, brazos jóvenes y otros con experiencia", indicó Díaz, lanzador de los Dodgers de Los Ángeles en las Grandes Ligas.

"Aparte de los lanzadores, tenemos un equipo completo, con mucha hambre de ganar y yo comparo este equipo con el 2017, que fue la primera vez para muchos de nosotros. Tenemos la misma ganas de ganar, con los jóvenes y los veteranos apoyándolos", puntualizó.