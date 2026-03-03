Caminero, Soto, Machado y Tatis Jr. brillan y Dominicana aplasta a Detroit en el Quisqueya

La boleta valió lo que costó.

La fanaticada se fue a casa con la satisfacción de que se llevó lo que fue a buscar anoche al estadio Quisqueya Juan Marichal.

Tatis Jr. estuvo perfecto: tres turnos, tres hits, un boleto, en el partido que Dominicana le ganó 12-4 a Detroit.

Soto, en su debut en República Dominicana, conectó el primero de tres jonrones que dio el equipo dominicano en un cuarto episodio memorable, que dejó extasiada a una fanaticada que colmó a casa llena el “Coloso del Ensanche La Fe”.

Machado y Caminero continuaron la fiesta con los restantes dos vuelacercas, uno detrás del otro.

De hecho, para Caminero ese jonrón no es uno cualquiera.

En su último turno en el Quisqueya el año pasado, conectó el cuadrangular que le dio el campeonato a los Leones del Escogido. Ayer, tomó los asuntos donde los dejó.

Su bambinazo —por la banda contraria— fue justo después del que pegó su ídolo, Machado.

Y por si fuera poco, se fue perfecto: cuatro turnos, igual cantidad de hits y ninguno fue barato.

¿Qué decir del “Ministro de la Defensa”?

Machado, el más ovacionado por una fanaticada que le reciprocó su entrega e identificación por un país en el cual no nació, pero que sí lo hizo suyo, no defraudó.

Su jonrón, por el jardín izquierdo, puso a brincar a todos los fanáticos que seguían de pie, todavía saboreando el bambinazo de Soto.

Si bien los titulares le dejaron la vara alta a los suplentes, estos supieron brincarla.

Amed Rosario, Carlos Santana, Agustín Ramírez y Jeremy Peña conectaron hit en su primer turno, sustituyendo respectivamente a Ketel Marte, Vladimir Guerrero Jr., Austin Wells y Geraldo Perdomo.

Pitcheo

Aunque esa ofensiva de 18 hits se llevó todos los reflectores, el pitcheo de relevo no se quedó atrás.

Luego de que el abridor Luis Severino permitió tres carreras, dos limpias, en par de entradas, el bullpen estuvo impecable al no conceder carrera limpia en las siguientes siete entradas.

Dentro de esa destacada labor, brilló el derecho Abner Uribe, quien enfrentó a tres bateadores; todos, como suponían las probabilidades, fueron ponchados.

En el otro dogaut

Por Detroit vieron acción dos dominicanos de ofensiva: Weencel Pérez y Thayron Liranzo, ambos debutando en el país, pegaron hit en su primer turno.

Pérez se fue de 4-2 y Liranzo de 3-1.

Acto

Antes de comenzar el partido, se recordó a las víctimas del Jet Set; familiares de Octavio Dotel, Tony Blanco, Rubby Pérez y Nelcy Cruz hicieron el lanzamiento de honor.

Las Grandes Ligas hizo un aporte de 125 mil dólares, monto que irá destinado a los familiares de las víctimas.