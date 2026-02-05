clásico mundial 2026
Una gran constelación de Estrellas en los rosters de los equipos para el Clásico Mundial
Por primera vez en la historia los dos Más valiosos y los Cy Youngs de la campaña estarán en el Clásico, así como 78 peloteros Todos Estrellas
Hace veinte años, comenzó el primer Clásico Mundial de Béisbol de la historia, transformando para siempre el deporte mundial. Numerosas superestrellas y futuros miembros del Salón de la Fama saltaron al campo ese año, con Ken Griffey Jr., Ichiro Suzuki, Andruw Jones y Carlos Beltrán (estos dos últimos elegidos al Salón de la Fama este invierno ) entre las leyendas que representaron a sus países.
Por primera vez en la historia del torneo, los cuatro ganadores reinantes del premio MVP y del premio Cy Young están en las listas, con Paul Skenes , Tarik Skubal y Aaron Judge alineándose para los EE. UU., y Shohei Ohtani regresando al campeón de 2023, Japón.
En las 20 listas del Clásico Mundial de Béisbol, participan un récord de 78 All-Stars de la MLB, incluyendo 36 que fueron nombrados para las listas de la Liga Americana y la Liga Nacional el año pasado. Ciento noventa jugadores forman parte de las listas de 40 jugadores de la MLB, con 306 jugadores bajo contrato con organizaciones de la MLB.
Roster Estados Unidos
Pitchers: David Bednar, RHP; Matthew Boyd, LHP; Garrett Cleavinger, LHP; Clay Holmes, RHP; Griffin Jax, RHP; Brad Keller, RHP; Clayton Kershaw, LHP; Nolan McLean, RHP; Mason Miller, RHP; Joe Ryan, RHP; Paul Skenes, RHP; Tarik Skubal, LHP; Gabe Speier, LHP; Michael Wacha, RHP; Logan Webb, RHP; Garrett Whitlock, RHP
Infielders: Alex Bregman, 3B; Ernie Clement, UTL; Paul Goldschmidt, 1B; Bryce Harper, 1B; Gunnar Henderson, SS; Cal Raleigh, C; Will Smith, C; Brice Turang, 2B; Bobby Witt Jr., SS
Designated hitter: Kyle Schwarber, DH
Outfielders: Byron Buxton, CF; Corbin Carroll, LF; Pete Crow-Armstrong, CF; Aaron Judge, RF
Venezuela
Pitchers
José Alvarado, Eduard Bazardo, José Buttó, Enmanuel De Jesús, arlos Guzmán, Yoendrys Gómez, Pablo López, Andrés Machado, Keider Montero
Oddanier Mosqueda, Germán Márquez, Daniel Palencia, Eduardo Rodríguez
Ricardo Sánchez, ntonio Senzatela. Ranger Suárez
Angel Zerpa,
Receptores
William Contreras
Salvador Pérez
Infielders
Luis Arráez, Willson Contreras, Maikel García
Andrés Giménez, Eugenio Suárez, Gleyber Torres
Ezequiel Tovar,
Jardineros
Wilyer Abreu, Ronald Acuña Jr., Jackson Chourio, Javier Sanoja
Puerto Rico
Pitchers
Raymond Burgos, LZ, Fernando Cruz, LD, José de León, LD, Edwin Díaz, LD
José Espada, LD, Rico García, LD, Jorge López, LD
Seth Lugo, LD, Jovani Morán, LZ, Luis Quiñones, LD
Ángel Reyes, LD, Yacksel Ríos, LD, Eduardo Rivera, LZ, Elmer Rodríguez, LD
Gabriel Rodríguez, LZ Ricardo Vélez, LD
Catchers
Martín Maldonado, C, Christian Vázquez, C
Infields
Nolan Arenado, 3B, Edwin Arroyo, SS, Darrell Hernáiz, 3B, Emmanuel Rivera, 3B/1B, Luis Vázquez, SS
Jardineros
Willi Castro, LF, Carlos Cortés, LF, Matthew Lugo, CF
MJ Meléndez, OF, Heliot Ramos, RF, Eddie Rosario, RF, Bryan Torres, OF
Japón Pitchers
Diachi Ishii, LD, Hiromi Itoh, LD, Yusei Kikuchi, LZ
Koki Kitayama, LD, Yuki Matsui, LZ, Yuki Matsumoto, LD, Hiroya Miyagi, LZ
Taisei Ota, LD, Ryuhei Sotani, LZ, Tomoyuki Sugano, LD, Kaima Taira, LD, Hiroto Takahashi, LD, Atsuki Taneichi, LD, Yoshinobu Yamamoto, LD
Japón.
Catchers
Yuhei Nakamura, C
Seishiro Sakamoto, C
Kenya Wakatsuki, C
Infields
Sosuke Genda, SS,
Kaito Kozono, SS
Shugo Maki, 2B, Munetaka Murakami, 1B, Kazuma Okamoto, 3B, Teruaki Sato, 3B
Jardineros
Kensuke Kondo, LF
Shota Morishita, RF
Ukyo Shuto, CF
Seiya Suzuki, RF
Masataka Yoshida, LF
Shohei Ohtani