“El retrato de Dorian Gray”: el culto autodestructivo hacia el placer

La obsesión por el placer y la belleza tienen un lado muy oscuro. Esa sensación de ‘bienestar’ muchas veces decae en adicciones y desgracias personales.

“El retrato de Dorian Gray” es una novela escrita por Oscar Wilde. Trata sobre un joven aristótcrata quien realiza un pacto diabólico en el cual su retrato envejezca y se corrompa en su lugar, mientras sus acciones destruyen las vidas de la gente a su alrededor.

La versión más difundida de la novela contiene un prefacio y 20 capítulos.

En el prefacio sale la frase conocida del autor: “La única disculpa de haber hecho una cosa inútil es admirarla intensamente. Todo arte es completamente inútil”. Oscar Wilde en esta introducción habla sobre la importancia de la objetividad moral en el arte. Los juicios de valor a la hora de producir arte eliminan la posibilidad de los lectores para sacar sus propias conclusiones.

En esta novela, Dorian Gray (el protagonista) empieza como un joven inocente. Basil Howard pinta su retrato de manera tan preciosa que Gray reza para el retrato sea el que envejezca y se corrompa y no él.

Lord Henry Wotton, amigo de Howard, conoce a Dorian Gray y le empieza a meter muchas ideas hedonistas en la cabeza. El hedonismo es una teoría filosófica en la cual el placer es el sentido de la vida.

A lo largo de la novela, hay muchas discusiones sobre temas estéticos, filosóficos, morales, los cuales suenan elegantes pero están cargados de un humor ácido y oscuro. Lord Henry dice muchos de estos diálogos llenos de hipocrecía: «estoy casado, y el único encanto del matrimonio es que exige de ambas partes practicar asiduamente el engaño».

Oscar Wilde muestra el lado turbio de la sociedad inglesa del siglo XIX. Muestra cómo las personas de la alta sociedad normalizan los peores vicios del ser humano.

Lo inquietante de esta novela es la decadencia de Dorian Gray. Al inicio, el lector lo percibe como un joven de clase alta de lo más ingenuo, quien adopta malas influencias de Lord Henry y se aleja de Basil Howard, el compás moral de la novela.

Tras el primer evento trágico de la obra, el lector deja de empatizar con Dorian Gray. Se da cuenta de que cruzó un punto de no retorno y teme que destruya más vidas al andar. Eso sí, Oscar Wilde humaniza al personaje con muchas escenas en las cuales se evidencia sus dudas morales e inseguridades.

Pero a Dorian Gray se le hace difícil cambiar. Sus pecados lo atormentan dentro y fuera de su retrato. Peor aún, su forma de vivir arrastra a otros jóvenes como él.

“El retrato de Dorian Gray” es una novela profunda, oscura y muy ácida sobre los peligros del hedonismo y la obsesión por la belleza. Muchas veces la búsqueda de placer normaliza la muerte, la venganza y los hábitos autodestructivos. El culto hacia la reputación y los pecados capitales destruye vidas.

Ficha técnica

Título original: The Picture of Dorian Gray

Autor: Oscar Wilde

Colección: Penguin Clásicos

Páginas: 320

Duración del audiolibro: 9 horas y 1 minuto

Narrador: Luis Posada

Traductores: Julia Sabaté Font, Alejandro Palomas

Público objetivo: Adultos

Tipo de encuadernación: Bolsillo

Fecha de publicación original: 1890

Editorial: Penguin Clásicos

Dimensiones: 126mm x 190mm

Referencia: 9788491052340