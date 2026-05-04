Jovani Vázquez, Orquis, Liguita, Rosairis, Karla Álvarez y Jerlin Retro eliminados de "Planeta Alofoke"

Santiago Matías anunció que el elenco de "Planeta Alofoke" será renovado tras la salida de cinco participantes durante este fin de semana.

El sábado, Orquidea Espiritusanto (Orquis o La Prota) fue eliminada por decisión del público a través de votaciones que favorecieron al cantante puertorriqueño Jovani Vázquez, a quien el creador del proyecto decidió eliminar por comentarios en su contra.

Los comentarios en redes sociales sobre la participación de Orquis no se hicieron esperar. Algunos expresaron que esperaban ver el empoderamiento que la creadora de contenido muestra a sus seguidores, mientras que otros dicen que su eliminación fue injusta.

"Sigo mi camino más fuerte, más sabia y completamente en paz. Estoy bien, porque sé quién soy, porque nunca tuve que dejar de ser yo para agradar a nadie más, porque tengo el mejor team del mundo… y, sobre todo, porque Dios siempre estuvo conmigo", dijo Orquis en su cuenta de Instagram.

Al día siguiente, el equipo de producción del programa digital informó a los influencers Anthony Peguero (Liguita), Karla Álvarez y Rosairis Toribio que quedaban fuera de la competencia. Además de Jerlin Retro, el popular dueño de una boutique en Santiago, quien estuvo menos de 24 horas dentro del reality.

"Quizás no fui todo lo que muchos esperaban dentro del reality, pero quiero que entiendan que estos proyectos no siempre son como se ven desde afuera. Son muchas emociones, mucha presión y muchas situaciones que uno vive día tras día. Somos seres humanos, y a veces uno mismo se subestima o se presiona tanto que no encuentra impulso ni para adelante ni para atrás", escribió Liguita.

Por su lado, Toribio reveló que le estaba pidiendo a Dios ser eliminada.

"Ustedes no saben el deseo que yo tengo de ver a mi muchachita y ver a mi familia, ustedes no lo saben, hace siglos que yo quería arreglar, agarrar mi maleta e irme, no lo hacía porque yo sabía que estaba teniendo el apoyo de Crusita y no quería defraudarlo de esa manera, pero yo le estaba pidiendo a Dios, Dios lo sabe que está ahí arriba", afirmó.