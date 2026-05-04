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Evalúan desembarco en islas Canarias de 149 personas de crucero con posible foco de hantavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el domingo de tres muertes vinculadas a este posible foco de infección por hantavirus, una enfermedad que puede provocar un síndrome respiratorio agudo, en un crucero en el Atlántico.

Vista general del crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 3 de mayo de 2026.

Vista general del crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 3 de mayo de 2026. AFP

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Agencia AFPDakar, Senegal

El operador del crucero con un presunto foco de hantavirus señaló el lunes que barajan las islas de Las Palmas y Tenerife, en el archipiélago español de Canarias, para el desembarco de las 149 personas que hay en el navío frente a Cabo Verde.

"A bordo se están aplicando estrictas medidas de precaución, incluidas medidas de aislamiento, protocolos de higiene y vigilancia médica", señaló la naviera Oceanwide Expeditions, que precisó que en el barco hay personas de 23 nacionalidades.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el domingo de tres muertes vinculadas a este posible foco de infección por hantavirus, una enfermedad que puede provocar un síndrome respiratorio agudo, en un crucero en el Atlántico. Este barco, el MV Hondius, cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y el archipiélago de Cabo Verde.

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