¿Qué es el hantavirus? La enfermedad transmitida por roedores que no debes confundir con una gripe

Se sospecha que una enfermedad transmitida por roedores ha causado un brote a bordo de un crucero que ha causado la muerte de tres personas y enfermado a otras.

Los estudios indican que los hantavirus existen desde hace siglos, con brotes documentados en Asia y Europa. En el hemisferio oriental, se ha relacionado con fiebre hemorrágica e insuficiencia renal. No fue hasta principios de los años 90 cuando un grupo hasta entonces desconocido de hantavirus surgió en el suroeste de Estados Unidos como causa de una enfermedad respiratoria aguda ahora conocida como síndrome pulmonar de hantavirus.

La enfermedad llamó la atención el año pasado después de que la esposa del fallecido actor Gene Hackman, Betsy Arakawa, muriera a causa de una infección por hantavirus en Nuevo México.

La Organización Mundial de la Salud declaró en un comunicado el domingo que continúan investigaciones detalladas sobre el brote de cruceros, incluyendo pruebas de laboratorio adicionales e investigaciones epidemiológicas. El virus también está siendo secuenciado.

El virus se transmite por roedores y, más raramente, por personas

El hantavirus se transmite principalmente por contacto con roedores o su orina, saliva o excrementos, especialmente cuando el material se altera y se transmite al aire, lo que supone un riesgo de inhalación. Las personas suelen estar expuestas al hantavirus en sus casas, cabañas o cobertizos, especialmente al limpiar espacios cerrados con poca ventilación o al explorar zonas donde hay excrementos de ratón.

La OMS afirma que, aunque rara vez ocurre, los hantavirus también pueden propagarse directamente entre personas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. comenzaron a rastrear el virus tras un brote en 1993 en la región de los Cuatro Esquinas, donde se encuentran Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah.

Fue un médico perspicaz del Servicio de Salud Indio quien primero detectó un patrón de muertes entre los pacientes jóvenes, dijo Michelle Harkins, neumóloga del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Nuevo México que durante años ha estado estudiando la enfermedad y ayudando a los pacientes.

La mayoría de los casos en EE. UU. están en estados del Oeste. Nuevo México y Arizona son puntos calientes, dijo Harkins, probablemente porque las probabilidades de encuentros entre ratones y humanos en zonas rurales son mayores.

La enfermedad comienza con síntomas similares a los de la gripe

Una infección puede progresar rápidamente y llegar a ser potencialmente mortal. Los expertos dicen que puede empezar con síntomas que incluyen fiebre, escalofríos, dolores musculares y quizá dolor de cabeza.

"Al principio de la enfermedad, realmente puede que no sepas distinguir entre el hantavirus y tener gripe", dijo la doctora Sonja Bartolome, del UT Southwestern Medical Center en Dallas

Los síntomas del síndrome pulmonar de hantavirus suelen manifestarse entre una y ocho semanas después del contacto con un roedor infectado. A medida que la infección avanza, los pacientes pueden experimentar opresión en el pecho, ya que los pulmones se llenan de líquido.

El otro síndrome causado por el hantavirus — fiebre hemorrágica con síndrome renal — suele desarrollarse en una o dos semanas después de la exposición.

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Las tasas de mortalidad varían según qué hantavirus causa la enfermedad. El síndrome pulmonar por hantavirus es mortal en aproximadamente el 35% de las personas infectadas, mientras que la tasa de mortalidad por fiebre hemorrágica con síndrome renal varía entre el 1% y el 15% de los pacientes, según los CDC.

Muchas incógnitas sobre la enfermedad y el tratamiento

No existe un tratamiento o cura específica, pero la atención médica temprana puede aumentar las probabilidades de supervivencia.

A pesar de años de investigación, Harkins dijo que muchas preguntas aún no han sido respondidas, incluyendo por qué puede ser leve para algunas personas y muy grave para otras, y cómo se desarrollan los anticuerpos. Ella y otros investigadores han estado siguiendo a los pacientes durante largos periodos de tiempo con la esperanza de encontrar un tratamiento.

Hay "muchos misterios", dijo, señalando que lo que sí saben los investigadores es que la exposición a roedores es clave.

La mejor manera de evitar el germen es minimizar el contacto con roedores y sus excrementos. Utiliza guantes protectores y una solución de lejía para limpiar los excrementos de roedores. Los expertos en salud pública advierten contra barrer o aspirar, ya que puede provocar que partículas virales se despeguen al aire.