Kramer vs. Kramer

Las relaciones de parejas cuando caen en conflicto, y luego viene la separación, puede ser frustrante para ambos ya que se percibe como una derrota de la misma. Sin embargo, cuando existe un hijo, dicha separación afectará de manera directa la conducta del niño si no se trabaja de manera consciente.

Casi el cien por ciento de las veces, la custodia queda en mano de la madre, y el padre queda como el individuo que suministraría la manutención con visitas preestablecidas. Pero a veces las cosas no suceden así, sino, que se da lo contrario, y podemos ver a hombres encargándose de la crianza y tener que suplir tanto el amor paterno como el materno.

Nuestro protagonista tuvo que lidiar con su pequeño hijo y asumir unas series de responsabilidades muy por encima de sus capacidades; pero que logra superarse a sí mismo, como punto de partida de ese amor profundo de responsabilidad para con su hijo.

Ted Kramer (Dustin Hoffman) regresa a su casa y se encuentra con su esposa Joanna (Meryl Streep) quien le espera y decide dejarlo por incompatibilidad de caracteres porque se sentía en un ambiente asfixiante en su hogar. Por lo tanto, Ted tiene que irse adaptando a su nueva realidad de enfrentar una serie de responsabilidades tales como: Llevar a su hijo a la escuela, hacer la tarea, dedicarle todo el tiempo posible como padre; pero a la misma vez, Ted no puede descuidar su responsabilidad en su trabajo; ya que de ello depende la manutención de su hogar.

Padre e hijo se han ido compenetrando, y dicha relación sacará del primero ese amor filial y entrega donde conllevará a ambos repartirse las responsabilidades del hogar. Por ejemplo, el niño le ayuda a preparar el desayuno, mientras el padre realiza otras actividades hogareñas. En fin, los espectadores se van identificando con los dos por esa dedicación que solamente los padres responsables saben de este sacrificio; porque es un amor que no espera recompensa.

Después de un tiempo de ausencia de la madre, ella aparece reclamando lo suyo (el hijo) cuando este padre ha tenido que sortear todo tipo de situaciones difíciles, de compenetración, hasta llegar a crear ese vínculo afectivo tan estrecho con su hijo que habría que matarlo para despojarse de él. Por lo tanto, el único camino que le queda es recurrir a la justicia.

Durante la audiencia, surgirán detalles que nosotros como buenos espectadores, nos identificamos plenamente con el padre; pero el reclamo de su madre basada en una buena defensa logra la custodia en detrimento del padre; sin embargo, la conciencia y el deber ser, al final cambia por completo a la vista de todos. Lo que todo padre o madre desea es la salud espiritual y mental de su hijo y vemos en el sacrificio de la madre que entiende qué es lo mejor para su hijo.

La dramatización de cada uno de los exponentes, se encuentran en un clímax perfecto; ya que se experimenta una buena química por parte de los actores donde se comunica con el público en cada una de sus partes. El guion está muy bien estructurado y la fotografía con ciertos movimientos de cámara juega un papel estelar sobre todo en los primeros y medios planos.

Esta película fue laureada con grandes premios y fue del gusto del público en general; por lo que los Estudios pudieron ganar con creces la inversión del filme obteniendo ganancias extraordinarias.

“Kramer vs. Kramer” perdurará por el tipo de conflictos matrimoniales cuando existen hijos de padres en conflicto. creando una atmósfera de amor y odio; pero deberá al final de prevalecer lo mejor para todos.

Curiosidades

Algunas fueron tomadas de la página de elseptimoarte.net

1) Antes de seleccionar a Dustin Hoffman, los productores de la película habían considerado darle el papel a Al Pacino que se encontraba en ese momento en el clímax de su carrera. Por su parte, Jane Fonda rechazó el papel interpretado finalmente por Meryl Streep.

2) Dustin Hoffman fue de mucha ayuda al niño que realiza el papel de su hijo. Analizaba y comentaba con él cada escena antes de su rodaje. El niño fue nominado al oscar, siendo el actor más joven que hasta entonces había sido nominado.

3) Está basada en la novela de Avery Corman y el guion adaptado fue redactado por el director, Robert Benton.

4) La fotografía es excelente y tuvo a su cargo la misma en Néstor Almendros quien era un cubano-español radicado en Hollywood y llegó a participar en películas distintas películas taquilleras.

5) Fue nominada a 9 Premios de la Academia resultando ganadora en 5 Premios entre ellas a: Mejor Película; Mejor Guion Adaptado; Mejor actriz de reparto; Mejor Actor y Mejor director.

6) El filme tuvo un costo de unos ocho millones de dólares obteniendo ingresos por encima de los cien millones arrojando un éxito descomunal.