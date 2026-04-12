“Un día de estos”: la venganza mezquina contra el poder

A veces aparecen oportunidades de arruinar el día de la gente malvada. Hay quienes las aprovechan por deseos sádicos o para reducir la impotencia ante contextos de represión.

“Un día de estos” es un cuento de Gabriel García Márquez. Trata sobre un dentista pobre obligado a sacarle una muela a su alcalde, por lo cual se aprovecha para arruinarle el día.

A lo largo del relato se describen las carencias del especialista dental sin título. Don Aurelio Escovar tiene una oficina con muebles de madera y se ve obligado a usar luz de ventana para operar a sus pacientes. En este cuento, García Márquez describe con precisión las acciones del dentista. Los utensilios, los objetos y las descripciones caseras se sienten reales.

La dinámica de poder entre el ciudadano y su alcalde es parasitaria. El alcalde militar obliga a punta de pistola al dentista para que le cure su dolor. Los diálogos apuntan a que no es su primera ni última vez al usar armas para conseguir lo que quiere.

El dentista obedece, a la manera difícil. Sin embargo, su venganza mezquina solo sirvió para aplacar su impotencia. El alcalde solo tuvo un mal día, mientras los ciudadanos bajo su puño pagan los platos rotos. Muchas veces, la opresión impide disfrutar esos momentos de justicia poética.

“Un día de estos” es una sátira de la crueldad del autoritarismo. Una venganza que solo trae más impotencia.

Este cuento se encuentra dentro del libro “Los funerales de la Mamá Grande” (1962) y en Internet.

Ficha técnica

Duración: 5 minutos de lectura

Título original: Un día de estos

Autor: Gabriel García Márquez

Extensión: Alrededor de 887 palabras.

Año: 1962

Libro: Los funerales de la Mamá Grande

ISBN: 978-958-8894-24-9

Editorial: Literatura Random House