Factura electrónica no garantiza aumento inmediato de ingresos fiscales, advierte Magín Díaz

Aunque la incorporación obligatoria de la factura electrónica mantiene la expectativa de un posible aumento en los ingresos fiscales, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, aclaró que por sí sola esta no “va a ser magia”, sino que funciona como una herramienta en la administración tributaria para modernizar la relación fiscal y automatizar el cumplimiento tributario.

"Lo que tienes que tener es una administración tributaria capaz de manejar esa herramienta, pero que no descuide los otros elementos de la administración tributaria. No significa que eso va a ser magia”, advirtió el funcionario durante su participación en el programa Hoy Mismo, transmitido por Color Visión.

Según lo establecido por la Ley 32-23 sobre Facturación Electrónica en República Dominicana, su incorporación aplica para las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, y a los entes sin personalidad jurídica, domiciliados en el país que realicen actividades comerciales sujetas a las disposiciones de la Ley.

Actualmente, se han emitido más de 1,600 millones de Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF), mientras que el plazo absoluto para su adhesión está sujeto a una prórroga administrativa de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de seis meses a partir del 15 de mayo del 2026 para las micro, pequeñas y medianas empresas y contribuyentes no clasificados.

Vencido el plazo de la prórroga, los contribuyentes que no la hayan implementado incurrirán en infracciones tributarias contempladas en la ley.

Para su correcto funcionamiento, Díaz señaló que las experiencias de otros países que aplicaron este documento digital pueden ayudar a identificar cómo sacarle el máximo provecho en conjunto con otros elementos de la administración tributaria, logrando así un incremento de los ingresos fiscales de forma progresiva.

“Al mismo tiempo que se generaliza la factura electrónica, lo que hay que mejorar es la capacidad de la administración para administrar todos esos datos y saber qué hacer”, instruyó.