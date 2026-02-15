A raíz del éxito de la película “Frankenstein” (1931), los ejecutivos de Universal Pictures quisieron continuar durante esta década filmes que tuvieran esas características sobre el género de terror; ya que estaban dejando grandes sumas millonarias en taquillas.

Es por ello, que buscaron en la historia, de cómo buscarle compañera al temible monstruo, y se les ocurrió una compañera que le acompañara en su azarosa vida, y ahí surge en el 1935 “La novia de Frankenstein” que ha sido considerada un clásico por antonomasia, máxime que es una secuela que rompe el esquema de que segundas partes no son buenas.

“La novia de Frankenstein” comienza justo donde terminó la primera película cuando los aldeanos habían incendiado la cabaña donde se encontraba el monstruo, y por esas casualidades, el mismo pudo salir con “vida”. Su creador el Dr. Frankenstein (Colin Clive) regresa a duras penas a su residencia tratando de buscar refugio pensando que todo había concluido. Sin embargo, la tranquilidad será interrumpida cuando le visita el Dr. Septimus Pretorius (Ernest Thesiger) quien había tenido éxitos creando vida en seres diminutos. Ahora, desean crear vida a un ser humano superior. Una mujer.

Universal Picture le había ofrecido al director Jamers Whale toda la creatividad posible para realizar una secuela del filme por el éxito de taquilla que había sido. Por lo tanto, en este nuevo filme es una autoparodia con ribetes de comedia negra sobre la primera parte con un guion muy peculiar, en el cual, la estructura se compone de tres bloques para poder narrar la historia y entrelazarla.

La calidad de la fotografía es extraordinaria para la época, acompañada de unos decorados al estilo gótico que hacen el filme espeluznante y terrorífico. Las actuaciones de Boris Karloff y de Elsa Lanchester, realizan una química perfecta como dos verdaderos monstruos que se tienen el uno para el otro; porque en el mundo de los vivos no tienen cabida para su adaptación.

Esta cinta manifiesta en cada uno de sus diálogos el exponente de la soledad del individuo, el juego de querer ser Dios al tratar de crear vida sobre un cuerpo inerte, y sobretodo, lo ético y lo moral ante el juego de la vida.

El monstruo de “Frankenstein” junto a su compañera, han sido figuras emblemáticas del séptimo arte para convertirse en el símbolos del mal y del terror; pero queridos y amados por todos.

Es por ello, qué a estas nuevas generaciones de cinéfilos, les invito a ver tanto el primer filme como este, para que puedan apreciar un género que cautivó a un público que a través de los años se ha mantenido fiel a estos clásicos, y que el tiempo como buen catalizador, ha puesto en su justa dimensión el lugar que le corresponde en la historiografía cinematográfica.

Curiosidades:

1) Presenta como actriz principal a Elsa Lanchester, que encarna a Mary Shelley y a la novia del monstruo. Esta afamada actriz fue la esposa del gran actor inglés Charles Laughton.

2) El maquillista Jack Pierce diseñó el peinado de la “novia” al inspirarse en la reina Nefertiti

3) “La novia de Frankenstein” obtuvo una respuesta positiva por parte de la crítica y el público en general, siendo considerada una de las mejores películas de 1935.

4) La frase final “We belong dead” que quiere decir “pertenecemos a la muerte” era para finiquitar la historia del monstruo para encontrar la paz.

5) “La novia de Frankenstein” tuvo un presupuesto por encima de los trescientos mil dólares de la época, recaudando la suma de dos millones de dólares, convirtiéndose en un exitazo de taquilla para los productores.

6) En noviembre de 1998, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la escogió junto a otras cintas para formar parte del National Film Registry, una filmoteca dedicada a conservar aquellas películas "cultural, histórica o estéticamente significativas.

Ficha Técnica:

Calificación: 5/5 (Excelente)

Nombre Original: The Bride of Frankenstein

Año: 1935

Duración: 75 minutos

James Whale: Destacado director inglés que se destacó en películas de terror.