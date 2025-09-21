Un interesante y novedoso juego

La facultad para crear e inventar es un don muy personal que quizás se pudiera afirmar que nace en mentes privilegiadas.

Así conocemos que después de intensos años de estudio y práctica, surgió en la República Dominicana el original Juego Gueides, que su inventor decidió lanzar a la palestra pública para probar su nivel de aceptación.

¿Qué es el Juego Ciencia Gueides creado por el dominicano Federico Díaz Díaz?

Es una innovadora creación que moderniza el ajedrez tradicional, trasladando la batalla a un campo de guerra contemporáneo. En lugar de caballos, torres, alfiles, peones, rey y dama como en el Ajedrez, en el Gueides los protagonistas son tanques, submarinos, satélites militares, portaviones, superaviones, misiles intercontinentales y el presidente.

Se juega entre dos personas y en esencia constituye una guerra estratégica del siglo XXI, donde la lógica, la planificación y la astucia deciden el destino en una partida de Gueides. El objetivo del Juego es capturar al presidente del oponente, que una vez capturado, termina la partida.

Características: Tablero de: 9 x 8 (9 columnas y 8 filas)

Las filas se enumeran de la 1 a la 8 y las columnas, de la A a la I

Al abrir el tablero, las piezas oscuras van colocadas del lado de las dos esquinas negras y las piezas blancas del lado de las dos esquinas blancas.

Las piezas -naciones- van al frente como línea defensiva.

Piezas del Juego (por orden de colocación):

1. Tanque

2. Radar

3. Barco

4. Submarino

5. Satélite Militar

6. Portaviones

7. Superavión

8. Presidente

9. Misil Intercontinental

10. Naciones van colocadas al frente de las Piezas Fuertes.

Cada pieza posee movimientos únicos, algunos con combinaciones especiales y reglas exclusivas, como la capacidad de volar (Superavión), moverse como el símbolo + (Tanque, Barco) o moverse en X (Portaviones y el Superavión).

¿Qué hace único al Juego Gueides?

-Es un juego de guerra moderna

-Promueve el pensamiento crítico, la estrategia y la lógica.

-Representa un paso adelante hacia una Cultura de juegos de mesa propios de los tiempos modernos.

Su inventor ha tomado como referencia la lucha por la hegemonía en las confrontaciones internacionales en el plano político/militar para inventar este original e interesante juego.

El origen del Gueides (el cual significa: Guerra Intercontinental del Siglo), tuvo sus fundamentos en las bases teóricas del Juego Ciencia -Ajedrez- y en la pugna bélica entre dos bloques de naciones en el siglo pasado y el siglo presente.

Este dinámico juego está en las Redes Sociales y Google; con solo buscar “Gueides” aparece la información precisa para los interesados en conocerlo con profundidad.