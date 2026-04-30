Arjona encuentra dominicano que fue captado cantando 'Historia de taxi': “¿Y si lo invitamos a Argentina?”

"Lo encontramos", escribió Ricardo Arjona en sus historias de Instagram tras haber expresado su deseo de contactar a un hombre que fue captado cantando 'Historia de taxi' mientras conducía en Santo Domingo.

El video que se volvió viral fue grabado por la cantante y compositora venezolana Elena Rose, quien se encontraba en el país para su concierto del pasado fin de semana en el Jaragua y quien posteriormente se reunió con el dominicano para ponerlo en contacto con el cantautor guatemalteco.

"@elenarose lo encontró. ¿Y si lo invitamos a Argentina?", escribió Arjona en la red social donde aparece Rose saludando al joven.

El conductor llamó la atención de Rose en la carretera cuando cantaba a todo pulmón la canción de Arjona con el volumen alto y sus bocinas en el asiento trasero.

"Elena Rose se encontró esta belleza en República Dominicana, ¿cómo hacemos para encontrarlo? ¿Alguien lo conoce?", escribió el martes Arjona junto al primer clic del fanático conduciendo.