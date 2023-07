La insoportable levedad del ser en doce frases inolvidables

1. “Aquel que quiere permanentemente llegar más alto tiene que contar con que algún día le invadirá el vértigo”.

2. “Los amores son como los imperios: cuando desaparece la idea sobre la cual han sido construidos, perecen ellos también”.

3. "Todas las cosas y las personas aparecen disfrazadas".

4. "¿Cómo vivir en un mundo con el que uno no está de acuerdo? ¿Cómo vivir con la gente si uno no considera suyas ni sus penas ni sus alegrías? Si sabe que no es parte de ellos".

5. "Ella había vivido algo hermoso y él no había vivido con ella".

6. “Allí donde habla el corazón es de mala educación que la razón lo contradiga”.

7. "Hacer el amor les producía placer pero no les daba consuelo".

8. “La carga más pesada es por lo tanto, a la vez, la imagen de la más intensa plenitud de la vida. Cuanto más pesada sea la carga, más a ras de tierra estará nuestra vida, más real y verdadera será”.

9. “No hay nada más pesado que la compasión. Ni siquiera el propio dolor es tan pesado como el dolor sentido con alguien, por alguien, para alguien, multiplicado por la imaginación, prolongado en mil ecos”.

10. “El hombre nunca puede saber qué debe querer, porque vive sólo una vida y no tiene modo de compararla con sus vidas precedentes ni de enmendarla en sus vidas posteriores”.

11. “La vida es un boceto para nada, un borrador sin cuadro”.

12- “Es posible que no seamos capaces de amar precisamente porque deseamos ser amados , porque queremos que el otro nos dé algo, en lugar de aproximarnos a él sin exigencias y querer sólo su mera presencia”..