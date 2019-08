BTS, el fenómeno musical de K-pop más importante después de Los Beatles

Carolina Pichardo

Carolina.pichardo@listindiario.com

Santo Domingo, RD

BTS está muy consciente de que sus fanáticas son las mejores del mundo. En los últimos años la banda de K-pop ha hecho historia gracias al apoyo de sus fieles ARMY, nombre asignado a su legión de seguidores que significa en inglés “Adorable Representative MC for Youth”.

Desde 2013, cuando comenzaron a salir a la luz pública, han cosechado un sin número de éxitos que no solo se han visto en Corea del Sur, también se han expandido hacia los cuatro puntos cardinales donde se están conociendo a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

Tanto ha sido el auge del septeto que es comparado con la banda británica The Beatles, por lograr tener tres álbumes en número uno en un año.

No solo marca récord con sus álbumes. El 17 de abril de 2019 lanzaron el video “Boy with Luv” que en menos de 24 horas tuvo más de 74.6 millones de reproducciones en YouTube, lo que lo convirtió en el más visto en su primer día.

Su influencia ha llegado hasta los pódiums de la ONU, cuando en septiembre de 2018 dio un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas como parte de los embajadores del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Además el año pasado fue el segundo artista con más ventas globales, superados solo por el cantante canadiense Drake.

Los intérpretes de “DNA” y “Fake Love” han contagiado a decenas de chicas dominicanas y estas son sus opiniones sobre la banda que ha cambiado el mundo de la música coreana.

Army dominicana

En los últimos años jovencitas dominicanas se han unido a la fiebre del K-pop, y en la mayoría de los casos BTS ha sido quien ha marcado un antes y un después en sus vidas.

Alice, Lucero, Nicole, Laura y Rose son parte de ese grupo que se reúne cada cierto tiempo para compartir con demás fanáticas su afición por el grupo.

Alice Souffront, de 17 años, conoció BTS a principios de 2017 cuando descubrió que una de sus compañeras de clases estaba video el video “Not Today” y de inmediato se sintió cautivada por su estilo y música.

Ahora su amor es tan grande que le es difícil elegir una canción favorita, pero cita como una de sus preferidas “The Truth Untold”.

“Mi integrante favorito es Jin, el mayor de los siete miembros, porque me puedo identificar con él, tenemos gustos similares y somos amantes de la comida”, indica la adolescente.

Considera que la comunidad K-pop en República Dominicana ha tenido un crecimiento enorme, debido a que se han realizado eventos a los que jóvenes con estos gustos pueden disfrutar de toda la cultura coreana. Dos ejemplos que enumera son la Feria Hallyu y los ‘Random Play Dance’.

Además, admite que en los cines locales han sido presentadas dos películas sobre la banda de chicos surcoreana (Burn the Stage: The Movie y Love Yourself in Seoul), y ambas tuvieron acogida.

Esta semana está en cartelera su más reciente película “Bring the Soul”.

Por otro lado, Marilexis Paulino Cepeda, dice que conoció BTS mediante una amiga que le compartió la banda, por lo que buscó su música e inmediatamente quedó encantada.

La primera canción que escuchó fue “DNA”, el tema principal de su álbum Love Yourself: Her.

“Conocía otras bandas, pero ninguna me llamó la atención como BTS. Su mensaje y música es totalmente diferente a las demás. Nos representan como jóvenes, nuestras luchas,

nuestros sacrificios y nuestros miedos. Nos inspiran a ser mejores cada día pero principalmente a amarnos y aceptarnos”, expresa Paulino Cepeda.

Si tuviera la posibilidad de escuchar una canción toda su vida, no tendría dudas de elegir también “The Truth Untold”. “Es maravillosa”, añade.

Al ser cuestionada sobre su integrante favorito contesta “no empleamos el término ‘favorito’ porque todos son importantes para nosotras y desempeñan un papel muy importante en BTS. Pero de todos los miembros, me identifico más con Kim Taehyung. Es una persona sumamente perseverante, trabajadora, solidaria y respetuosa. Dejó su vida atrás para emigrar a Seúl para cumplir sus sueños, y a pesar de las dificultades siempre se mantuvo firme. Es un ejemplo de constancia y fe en mi vida”, expresa Paulino Cepeda.

Está de acuerdo con que la comunidad dominicana amante de la cultura coreana y el K-pop ha aumentado.

“Hemos recorrido un largo camino en relación a la popularidad de géneros musicales en nuestro país, pero finalmente se ha roto la barrera cultural y hemos podido disfrutar de música verdaderamente gratificante sin importar el idioma, de acuerdo a nuestros gustos. Cada día más personas disfrutan de la música y el mensaje de BTS en nuestro país y el número sigue incrementando”, finaliza.

Nicole Rojas, quien comenzó a amar la banda en 2019, explica que se percató de la banda ante todo el “boom” que se ha generado últimamente, así que en la necesidad de salir de su zona de confort y buscar nueva música le dio una oportunidad a BTS.

“Llegué al principal que es BTS y realmente me detuve a ver los videos, las canciones, los integrantes, y me di cuenta de que a pesar de que una característica esencial de los grupos de K-pop es que la mayoría siempre son de muchas personas, cada uno destaca, cada uno tiene algo que aportar al grupo, siempre cada uno le pone su toque, le pone su chispa”, manifiesta.

“DNA” fue la primera canción que escuchó de ellos, pero su favorita es “Boy with Luv”.

“Esa canción lo es todo para mí. Los colores, la coreografía, la música, las voces, esa fue la canción que detonó mi fanatismo hacia el K-pop y hacia BTS, la primera banda de K-pop que conocí fue BTS”.

Considera que la comunidad dominicana de ARMY ha aumentado con el tiempo, según la interacción que ha percibido últimamente en las redes sociales.

Lucero Ducós conoció la banda en 2018 cuando una de sus amigas le enseñó un video de una presentación en los Premios Billboard.

Al igual que las demás chicas se obsesionó con la canción “DNA”, porque la describe como un tema “divertido, movido y pegajoso”.

Su canción favorita también coincide con las demás “The Truth Untold”.

Aunque recién está consumiendo más este tipo de música, la primera vez que escuchó de un grupo surcoreano fue en 2011 con “Girls Generation”.

Su intérprete favorito es Jeon Jung-kook. “Tiene una voz muy linda, es versátil y baila súper bien”.

Concuerda que con el tiempo la comunidad dominicana de amantes del K-pop ha aumentado.

“Creo que es porque tienen ese elemento que no se puede encontrar en otras bandas o artistas de occidente, tienen una disciplina enorme por lo que hacen, ellos son súper coordinados y llamativos, los videos musicales parecen películas y todo eso captura la atención de nosotras los que vivimos en occidente y además de que aunque tengamos la barrera del idioma ellos se preocupan por hacer lazos con sus fans a través de videos, ‘livestreaming’, siempre están en contacto directo con los fans, y eso ha hecho que el K-pop se haya convertido en algo tan grande y siga creciendo cada día”, finaliza.

Las favoritas de otras fanáticas dominicanas

Para Laura Rodríguez esa canción que escucha todo el día es “Spring Day” y “Dimple”

De su lado Ninoshka Ureña considera “Butterfly”, “Tomorrow” y “Cypher 2”.

Jennifer Beltré tiene una afición especial por el tema “Love myself”, y Cynthia Ortega tiene como tema preferido “Fake love”.