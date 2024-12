Malasia se embarcará en su tercera búsqueda del vuelo MH370 desaparecido hace 10 años

El Gobierno de Malasia afirmó este viernes que aceptó en principio la reanudación de la búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines desaparecido en 2014 con 239 personas a bordo en el océano Índico, lo que será el tercer intento para encontrar el avión.

En una rueda de prensa, el ministro de Transporte malasio, Anthony Loke, indicó que está negociando un acuerdo para que la empresa de exploración británica Ocean Infinity asuma la búsqueda de los restos del avión en un área de 15,000 kilómetros al oeste de Australia.

"La localización de la nueva área de búsqueda propuesta por Ocean Infinity se basa en la última información y datos analizados por expertos e investigadores", dijo Loke, quien subrayó que el plan de la empresa es "creíble".

El ministro precisó que esta búsqueda se realizará bajo el principio de "sin localización no hay pago", lo que implica que Malasia no pagará nada a la compañía si no logra encontrar los restos del Boeing 777.

Se desconocen las causas de la desaparición del vuelo MH370, aunque hay teorías sobre un supuesto secuestro suicida o un fallo técnico, y muchos están de acuerdo en que se trata del mayor misterio de la aviación.

Primera operación de búsqueda

El vuelo MH370 desapareció el 8 de marzo de 2014 unos 40 minutos después de despegar desde Kuala Lumpur con rumbo a Pekín, cuando al abandonar el espacio aéreo de Malasia y adentrarse en el de Vietnam se desvió de su ruta hacia el sur del Índico.

A bordo viajaban 153 chinos, 50 malasios (12 formaban parte de la tripulación), siete indonesios, seis australianos, cinco indios, cuatro franceses, tres estadounidenses, dos neozelandeses, dos ucranianos, dos canadienses, un ruso, un holandés, un taiwanés y dos iraníes.

Los primeros intentos de búsqueda se realizaron en el Sudeste Asiático, pero los análisis de radares militares y datos de satélite indicaban que el avión se había desviado hacia el Índico.

Malasia, China y Australia lideraron la búsqueda en el Índico, que contó con una primera fase con barcos equipados con localizadores para tratar de identificar las señales del avión bajo el mar, pero las baterías tenían capacidad hasta el 7 de abril.

La segunda fase comenzó en junio de 2014 con una búsqueda submarina con equipamiento especial, aunque las operaciones finalizaron en enero de 2017 sin éxito.

En total cubrieron unos 4 millones de kilómetros cuadrados de superficie marina y 120.000 kilómetros cuadrados de suelo marino en el océano Índico.

La segunda búsqueda por Ocean Infinity

Ocean Infinity también trató de localizar el avión en un área de 25.000 kilómetros cuadrados, que luego expandieron hasta unos 112.000 kilómetros cuadrados, entre enero y junio de 2018.

La compañía uso el buque Seabed Constructor, de 115 metros de eslora y más de 7 toneladas de peso, con tecnología para realizar búsquedas geofísicas en el fondo marino, pero tampoco tuvieron suerte.

Ocean Infinity llevaba años pidiendo poder reiniciar la búsqueda del MH370, tras asegurar haber ganado experiencia en las misiones para localizar al submarino argentino ARA San Juan, que encontró en 2018, y el buque surcoreano Stellar Daisy.

En los siguientes años a la desaparición se hallaron 27 piezas recuperadas de las playas de Reunión, Mozambique, Mauricio, Sudáfrica y la isla de Pemba (Zanzíbar), aunque solo tres de ellas pertenecían "con seguridad" al aparato.