Cuando las historias encuentran su final feliz

Tras ser publicado el 30 de noviembre de 2024 un reportaje realizado por la periodista Melanie Cuevas, titulado “Don Emilio alcanza sus 107 años afrontando una pesada carga de penurias”, se expuso la vida que enfrentaba Emilio Correa Bello, de 101 años de edad, quien no tenía cédula de identidad, ni seguro de salud.

Días después, un personal de la Junta Central Electoral (JCE) acudió hasta la vivienda de Emilio, quien reside en el distrito municipal La Cuaba, en el municipio de Pedro Brand, y le hizo entrega de su cédula de identidad. Además de la cédula de identidad y electoral, el máximo órgano electoral hizo entrega del acta de nacimiento.

Gracias a esto pudo obtener un seguro de salud y optar para ser elegible de una pensión solidaria por vejez para las que necesariamente se requiere la copia de la cédula.

Otra historia de satisfacción para los periodistas, fue la de Ramírez Domínguez. Publicada el 11 de noviembre de 2024, bajo el título: “Don Ramírez vive a sus 104 años entre la precariedad y el olvido”, expuso las precariedades en las que se encontraba el envejeciente.

Ramírez vivía en condiciones inhumanas; dormía en un colchón desgastado sin sábana, cubierto por un mosquitero y un plástico con óxido para evitar la humedad de la lluvia. En su habitación tenía un palo simulando ser un tendedero con varias camisas, unos cuantos galones de agua, dos cubetas y una silla.

Al otro día de dar a conocer su historia, la vida de este señor ya empezaba a cambiar. En seguida, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) acudió a su ayuda.

Como respuesta inmediata, el Conape llevó a don Ramírez tres raciones alimenticias, más adelante, la fundación Jompéame se sumó a la causa para recaudar RD$500,000 y mejorar las condiciones de la vivienda del señor, la cual entregó el pasado 29 de mayo.

“Estoy muy agradecido, gracias a las personas que me ayudaron”, dijo Ramírez.

Nochebuena feliz

El Listín Diario ha cultivado una tradición que no solo expone realidades, sino que también apela a la conciencia colectiva; lleva esperanza y felicidad a muchos hogares dominicanos cada año, a través de la iniciativa “Nochebuena feliz”. La propuesta fue dada alrededor del año 2000 por el director Miguel Franjul.

Al ser abordado sobre cuál es el principal objetivo que el periódico persigue al publicar estas historias humanas, contestó:

“Llevar la esperanza a quienes más lo necesiten”, respondió al expresar que estas iniciativas van en paralelo con el trabajo de informar que tiene el medio, visibilizando las distintas realidades y necesidades de los diferentes sectores del país.

Una familia al año es beneficiada, tal es el caso de Lisbeth Zabala, una joven de 27 años que pasó de anhelar tener una mejor Nochebuena junto a sus dos hijos, Ruth y Heyler, a tener un techo digno donde refugiarse.

Su historia fue contada por la periodista Nayeli Reyes y publicada el 21 de diciembre de 2022 con el título: “Nunca celebro la Nochebuena porque no tengo cómo”.

Al ser entrevistada, Lisbeth expresó que desde que se convirtió en madre soltera de un niño con condiciones especiales, nunca ha celebrado la Navidad por su situación económica.

La condición de vida de Lisbeth no le permitía trabajar, debido a la situación delicada en que se encuentra su hijo, está diagnosticado con un tumor cerebral, sin embargo, la bendición tocó su puerta.

Una vez la historia fue publicada, comenzaron a llegar las ayudas.

Empresas privadas y entes individuales, movidos por la solidaridad, entre ellas el coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña Guaba; el Ministerio de la Vivienda; la primera dama, Raquel Arbaje, quien envió pañales desechables, dinero en bono y raciones alimenticias.

Otras entidades gubernamentales suplieron sus necesidades de momento y dieron varias promesas, siendo la del exministro de la presidencia, Joel Santos, la de más peso, que prometió que en tres meses entregaría la llave de una vivienda lista para su familia; el 2 de febrero de 2023 le fue entregada una vivienda amueblada de dos habitaciones ubicada en Los Alcarrizos.

El 27 de junio de ese mismo año, un equipo del decano la visitó para dar seguimiento a sus niños y ver qué tanto les ha cambiado la vida.

Nos recibió con una contagiosa sonrisa y de seguida nos invitó a pasar a su “dulce hogar”.

“Nos ha cambiado a todos; aparte de la condición de mi hijo, me preocupaba que antes no tenía para pagar el alquiler en la otra casa en la que vivía; antes esa era mi mayor preocupación”.

Agradecida

Como madre soltera de cinco hijos, el reportaje de Ángela María Roustand salió a la luz justo cuando acababa de sufrir la pérdida de su esposo y su padre, haciéndole cargar con el peso de toda una familia, aun cuando no poseía los recursos necesarios para tan grande responsabilidad.

Lo primero que alcanzó a decir con los ojos llenos de lágrimas fue: “he pasado por mucho trabajo”, indicando que incluso algunas personas le habían recomendado repartir a sus hijos entre conocidos y familiares para que tuvieran una vida mejor.

Negada a separarse de sus retoños, Ángela los cuidaba bajo un techo construido con pedazos de madera y zinc que orillaba con el río Ozama en el sector Gualey, mientras los pocos electrodomésticos que tenía se encontraban dañados.

Cuando su historia fue dada a conocer por el Listín Diario, de manera inmediata recibió el auxilio de varias instituciones del Estado y ciudadanos que se conmovieron ante su situación y le ofrecieron cambiar su realidad, tanto para que disfrutara de una cena de ensueño en Nochebuena como para cambiar la condición de su casa a una vivienda merecedora.

“Me sentí muy emocionada porque, imagínate, yo con todos esos muchachos y sin marido y sin mi papá, que se me había muerto; yo quedé como muy triste. Me quitaron 100 años de tristeza”, mencionó aliviada cuando fue visitada recientemente por periodistas de este medio.

Con una nueva vivienda construida por el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) ubicada en el sector Barrio Nuevo, Villa Mella, la sonrisa de felicidad y gratitud que Ángela ofrecía era muestra evidente de cuánto su vida había cambiado luego de que su historia fuera contada.