DeSantis promulga nuevo mapa electoral que favorece a republicanos

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, promulgó este lunes un nuevo mapa electoral que favorecería al Partido Republicano con cuatro escaños más de cara a las elecciones de medio mandato del próximo noviembre, tras su aprobación por el Legislativo la semana pasada.

"Firmado, sellado y entregado", anunció el gobernador en la red social X, al compartir una imagen con los nuevos distritos de votación.

El mapa fue una propuesta del propio Ron DeSantis y quedó aprobado el miércoles pasado tras pasar por las dos cámaras del Congreso de Florida, en las que los republicanos poseen mayoría.

Según la organización Voto Latino, el nuevo reparto podría arrebatar hasta cuatro escaños a los demócratas, puesto que, aunque el 43% de los votantes apoyó a los demócratas en 2024, ese respaldo no se traduce de forma proporcional en escaños, ya que el partido obtendría solo un 14,3 % de representación.

Florida asignó 20 escaños al Partido Republicano y 8 a los demócratas en las últimas elecciones al Congreso (en paralelo con las presidenciales), aunque uno de los asientos demócratas permanece vacío desde que Sheila Cherfilus-McCormick renunciara a él el 21 de abril tras enfrentar acusaciones de corrupción.

Elecciones de medio mandato

La ganancia de escaños puede ser clave en las elecciones de medio mandato de noviembre, que renuevan por completo la Cámara de Representantes de Washington, actualmente con 217 republicanos, 212 demócratas, 1 independiente, y 5 asientos vacantes.

Florida ha votado por el actual presidente estadounidense, Donald Trump, en las tres últimas elecciones.

Con Florida, ya son varios los estados que han cambiado sus mapas electorales antes de las próximas elecciones legislativas de noviembre, después de Virginia, Utah, Ohio, Carolina del Norte, Misuri, California y Texas, donde la batalla comenzó en junio de 2025 por orden de Trump.

Alabama y Tennessee también han tomado medidas para rediseñar sus distritos de votación después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. redujera la semana pasada protecciones electorales a las minorías raciales y étnicas en la Ley de Derecho al Voto (VRA, en inglés).