El lugar de los grandes encuentros

Los pasillos de la redacción del Listín están cargados de historia. A pesar de haber sufrido un cambio de aspecto, las paredes y salones de entrevistas han sido testigos de conversaciones, confesiones y primicias que artistas, personalidades, atletas y distintas figuras han hecho en este espacio.

Desde la creación de las secciones en el año 2000, cada una ha trabajado para brindar a sus lectores temas de su mayor interés contados a través de diferentes géneros periodísticos que de manera exquisita dan a conocer información fresca y actual.

Entretenimiento

El Listín ha ido un paso adelante trayendo hasta sus instalaciones importantes figuras del mundo artístico tanto nacional como internacional, que previo a sus presentaciones en el país otorgan entrevistas exclusivas y cuentan parte de sus vidas y su trabajo profesional.

Grupo italiano Ilvolo junto a Periodistas por un Año de la promoción 2016Archivo LD

Desde el grupo italiano Ilvolo, el colombiano Santiago Cruz y la puertorriqueña Yolandita Monje, son parte del repertorio de artistas que han estado presentes en la redacción del decano, no solo para cumplir con una entrevista sino para compartir con los periodistas presentes.

De igual forma, merengueros y figuras del espectáculo nacional como Fernando Villalona, Mirian Hernández, el fallecido Johnny Ventura, entre otros.

Deportes

Tres de las Reinas del Caribe junto a periodistas del ListínArchivo LD

Es costumbre que a través del segmento “El Café Deportivo” se entreviste a atletas, directivos de equipo, jugadores reconocidos y más. Sin embargo, en los momentos decisivos e importantes en que el país ha celebrado a sus atletas Listín ha dicho presente dándoles un espacio especial para conocer más allá de sus victorias.

Desde Félix Sánchez, los galardonados al Salón de la Fama de Cooperstown, David Ortíz y Vladimir Guerrero; las campeonas de voleibol, Las Reinas del Caribe, los gloriosos del equipo azul Tigres del Licey, entre otros, han permitido a periodistas, diseñadores, fotógrafos, choferes y todo el equipo que se encuentra en la redacción compartir con ellos fuera del terreno de juego.

Moda

Para la celebración de Dominicana Moda de 2015 fueron acogidos en un almuerzo los diseñadores internacionales Jean Paul Gautier y Agatha Ruiz de la Prada. El encuentro fue realizado para escuchar las impresiones y expectativas que tenían los reconocidos modistos sobre tan importante evento de alta costura en el país.

Cuando en el 2016 la Miss República Dominicana Universo, Sal García, se preparaba para representar al país ante el más importante concurso de belleza, entre sus entrevistas con primicias estuvo este medio, que la acogió con todo el aprecio ante una dominicana que pondría la bandera en alto.

Miss República Dominicana Universo 2016, Sal GarcíaArchivo LD

Política

En el aspecto político muchos de los aspirantes a un puesto gubernamental han decidido visitar el decano para proyectar sus aspiraciones, proyectos y desde una entrevista objetiva, actualizada y parcial se logra plasmar en reportajes, las distintas intervenciones de estos funcionarios.

Además, del mundo internacional el Listín tiene el honor de haber recibido a figuras como los príncipes de Georgia y Borbón, el ex presidente del Gobierno de España, Felipe González, la ex primera dama de Panmá Vivian Torrijo y el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton.