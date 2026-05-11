El sistema político estadounidense descansó sobre los partidos Republicano y Demócrata, ambos colapsaron simultáneamente. El Partido Republicano murió, en la naturaleza no existe el vacío, su lugar lo llena el movimiento del presidente Donald Trump, Make America Great Again (MAGA).

El Partido Demócrata se redujo a la irrelevancia total.

Clinton, Obama ni Biden tienen poder. La facción demócrata más fuerte es la del senador de Vermont, Bernie Sanders. Si 350 millones de estadounidenses y su sistema político dependen de Sanders, con 84 años, no tienen futuro.

Para muestra, Nueva York.

Los demócratas querían a Mario Cuomo como alcalde neoyorquino; el congresista Adriano Espaillat lo apoyó. Luego traicionó, apoyó al globalista Zohran Mamdani, quien ganó, pero no apoya a Espaillat, el partido tampoco; lo aislaron solo. ¿Ganará?

MAGA y los globalistas son facciones; los partidos colapsaron, o se transforman, pero el sistema político está colapsando.