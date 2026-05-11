Policías matan de “manera accidental” a teniente coronel retirado, según informe preliminar del MP

Durante un hecho en el cual aún se desconocen las circunstancias, un teniente coronel retirado murió este lunes tras recibir un disparo en La Ciénaga, sector de Santo Domingo Este.

Se trata del oficial pensionado de la Policía Nacional Carmelo Polanco, quien recibió impactos de bala a manos de un grupo de agentes que realizaban un operativo en esa demarcación.

Según el informe preliminar elaborado por los investigadores a cargo del Ministerio Público, los agentes de la Policía habrían provocado la muerte de Polanco “de manera accidental en medio de una intervención”.

Así lo informó este lunes el portavoz de la Policía, coronel Diego Pesqueira, quien indicó que los miembros involucrados pertenecen a la Unidad de los Topos, la cual es desplegada habitualmente para combatir el microtráfico en los barrios.

No obstante, Pesqueira aclaró que los “agentes implicados serán puestos a disposición del Ministerio Público para que se amplíen las investigaciones y se establezcan responsabilidades”.

“Lamentamos esta muerte de este teniente coronel que estaba en la honrosa condición de retiro”, dijo al ser entrevistado en la sede policial.

De acuerdo con lo visualizado en publicaciones realizadas en las redes sociales, el oficial superior retirado fue colocado en la parte trasera de la camioneta que pertenecía a los mismos agentes involucrados en su muerte.

A pesar de que las primeras indagatorias oficiales señalan que la causa fue un posible error, en el audiovisual se puede observar cómo los acompañantes de Polanco, quien supuestamente se encontraba compartiendo en una casa con amigos y familiares, recriminaron la acción de los agentes.

El hombre murió luego de permanecer durante horas recibiendo atenciones médicas.