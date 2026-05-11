Delcy Rodríguez asegura que Venezuela "jamás" ha considerado convertirse en estado 51 de EEUU

La presidenta encargada Delcy Rodríguez afirmó este lunes desde La Haya que Venezuela "jamás" ha considerado ser el estado 51 de Estados Unidos como lo ha sugerido el mandatario estadounidense Donald Trump tras la captura del depuesto Nicolás Maduro.

Rodríguez fue consultada por una periodista de la cadena oficialista Telesur a su salida de una audiencia en la CIJ por un centenario diferendo territorial con Guyana. ¿Qué dice de las recientes declaraciones del presidente Donald Trump que está considerando hacer de Venezuela el estado 51?, le preguntó.

"Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia, amamos a nuestros héroes y heroínas de la independencia", respondió Rodríguez.