Layza Moory apuesta a la bachata tradicional con “Agonía”

La cantante y compositora dominicana Layza Moory continúa fortaleciendo su posicionamiento en la industria musical con su sencillo “Agonía”, tema que en su segundo mes de proyección ya suena en las principales emisoras de bachata tradicional del país, especialmente en zonas clave como la región Sur y el Nordeste, donde el género mantiene una fuerte presencia. Este crecimiento en radio se suma al positivo desempeño de su propuesta en plataformas digitales.

El videoclip oficial de “Agonía” supera las 200 mil visualizaciones en su canal de YouTube, logrando inclusión en diversas listas de reproducción dedicadas al género.

Como parte de esta etapa de crecimiento, Layza Moory prepara una agenda de acciones digitales durante el mes de mayo, a través de las cuales buscará fortalecer el vínculo con su audiencia. Entre las iniciativas contempladas, se incluyen dinámicas interactivas, contenido exclusivo y posibles concursos que inviten al público a formar parte activa de su evolución artística.