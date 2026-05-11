¿Una alternativa latinoamericana a Bukele?

La tasa de homicidios de El Salvador, anteriormente una de las más altas del mundo, ha disminuido drásticamente bajo el gobierno autoritario del presidente Nayib Bukele. Bukele sostiene que no existe alternativa a su modelo de reducción del crimen, que incluye un estado de emergencia persistente, encarcelamientos masivos y violaciones generalizadas de los derechos humanos. Las reformas institucionales avanzan demasiado lentamente para mitigar el daño diario causado por las pandillas. Nadie, afirma él, ha ideado jamás un modelo de seguridad tan exitoso como el suyo.

Eso es evidentemente falso. Aunque pocos lo han notado, México ha reducido su número diario de homicidios en un 41%, de 87 a 51, durante los últimos 18 meses—un logro histórico.

La principal causa sospechosa de este cambio estructural es la estrategia de combate al crimen de México desde que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el cargo. El progreso de México es aún más notable porque la tarea de Sheinbaum es mucho más difícil que la de Bukele. México enfrenta grupos sofisticados de crimen organizado transnacional (los principales cárteles de la droga), no pandillas callejeras, y su población es 20 veces mayor que la de El Salvador. Mientras que el estado de emergencia de Bukele redujo los homicidios diarios en cinco durante los primeros 18 meses, México los redujo en 36 sin recurrir a un estado de emergencia.

La nueva estrategia de México difiere de las anteriores en varios aspectos. Quizás el más importante es que no evita confrontar directamente las fuentes del crimen. De 2018 a 2024, el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había favorecido un enfoque de baja confrontación frente al crimen organizado, admitidamente en un esfuerzo por evitar los errores de estrategias anteriores. Sus propios predecesores se habían enfocado en descabezar organizaciones criminales y encarcelar a sus líderes, lo cual resultó contraproducente y condujo a un crecimiento exponencial de la violencia. Al ser eliminados sus líderes, las organizaciones criminales se fragmentaron en células que luchaban entre sí, creando caos e impulsando la diversificación hacia otras actividades criminales.

Pero la estrategia de contención de AMLO tampoco funcionó. La tasa de homicidios cayó, pero el poder de los criminales se afianzó más profundamente. Los grupos criminales desarrollaron extensas redes de extorsión, participaron en actos de vigilantismo, reclutaron jóvenes por la fuerza y dependieron de fosas comunes ocultas para mantener sus actividades fuera del foco público.

Sheinbaum encontró una tercera vía. A diferencia de líderes anteriores que veían el descabezamiento como una estrategia única para todo el país, ella ha diseñado estrategias localizadas para atacar a mandos medios, no solo a los capos principales. Al mismo tiempo, ha desplegado recursos de investigación criminal para atacar las principales fuentes de financiamiento de los cárteles y coordinarse mejor con las autoridades locales.

La estrategia reconoce que el crimen opera de manera diferente según la región y no puede combatirse con las mismas herramientas en todas partes. En la región productora de aguacate de México, en el estado de Michoacán, los grupos criminales extorsionan a los agricultores. En estados ricos en petróleo como Tamaulipas o Tabasco, trafican combustible. A lo largo de la frontera entre México y Guatemala, trafican y secuestran migrantes. En Cancún y Ciudad de México, venden drogas a turistas y consumidores nacionales. Y en Tijuana, cruzan la frontera hacia Estados Unidos y reciben pagos en dólares. Cada economía criminal tiene incentivos y estructuras organizativas distintas que solo pueden desmantelarse mediante estrategias específicas.

En consecuencia, Sheinbaum tiene un plan separado para abordar el contrabando de combustible en zonas petroleras, la corrupción en puestos aduaneros, la extorsión en áreas agrícolas y la infiltración y captura de fuerzas policiales locales en los estados del sur. Quizás lo más importante es que México está desarrollando sus capacidades de investigación criminal y utilizándolas para detener a “agentes generadores de violencia”, incluidos mandos medios criminales. El resultado ha sido un aumento en las detenciones, con una población penitenciaria en México que creció un 11% durante los primeros 15 meses de la estrategia.

Sin duda, la tasa de encarcelamiento de México sigue estando muy por debajo de la de Chile, Brasil y, ciertamente, Estados Unidos y El Salvador, y no pueden descartarse posibles abusos. Si el aumento actual de la tasa de encarcelamiento continúa, para 2030 México estará entre el 25% de los países con las tasas de encarcelamiento más altas. Además, dado que los juicios tardan en promedio diez meses, dos de cada cinco personas en prisión aún no han sido sentenciadas.

Sin estudios más detallados, la reducción de la violencia puede no ser atribuible por completo a la estrategia de Sheinbaum y podría reflejar, en cambio, un cambio de los grupos criminales hacia una moderación de su comportamiento. A diferencia de las antiguas organizaciones jerárquicas que dominaban el panorama en el pasado, grupos importantes como el Cártel Jalisco Nueva Generación operan bajo un modelo descentralizado de franquicias que hace que el descabezamiento sea menos desestabilizador y menos propenso a desencadenar fragmentación violenta. Muchos grupos criminales no son menos estratégicos en su pensamiento que las fuerzas del orden. Dado que Sheinbaum ha priorizado la reducción del crimen y enfrenta una inmensa presión de Estados Unidos, saben que las demostraciones visibles de violencia los pondrán en la mira.

Algunos comentaristas, sin embargo, sugieren que los homicidios en realidad no han disminuido, sino que los criminales se han vuelto mejores ocultando los cuerpos. Esto puede ser cierto en parte, pero es poco probable que sea la explicación principal de la reducción. Y aunque el número de personas desaparecidas en México ha aumentado en años recientes, no ha sido suficiente para compensar la disminución de los homicidios.

Otra teoría es que el gobierno está “borrando” homicidios al reclasificarlos como accidentes o asignándolos a otras causas. Tales prácticas no pueden descartarse y pueden ocurrir en algunos estados. Pero incluso si todas las muertes clasificadas como accidentes u otras causas fueran en realidad homicidios ocultos, la tasa general de homicidios aún habría disminuido.

Y no solo han disminuido los homicidios. Los robos, secuestros, extorsiones e incluso las agresiones agravadas también han mostrado una tendencia a la baja bajo Sheinbaum. Esto sugiere que el crimen en su conjunto está siendo contenido, un patrón que no se observaría si la única variable en juego fuera la manipulación de la clasificación de homicidios.

Por supuesto, México no ha logrado controlar completamente el crimen. Algunas regiones siguen siendo altamente violentas, y el país todavía carece de una fuerza policial profesional y no militarizada. Los ciudadanos mexicanos consistentemente clasifican la inseguridad como uno de los principales problemas del país, y es poco probable que desaparezca mientras Estados Unidos y Europa—los mayores mercados ilícitos de drogas del mundo—continúen demandando lo que venden los cárteles.

Además, México tiene un grave problema de corrupción que lleva a las autoridades locales ya sea a hacer la vista gorda o a permitir abiertamente que el crimen organizado opere con impunidad. Apenas la semana pasada, Estados Unidos solicitó la extradición de un gobernador en funciones, alegando que colaboró con un cártel. Las autoridades mexicanas están investigando el caso, pero sostienen que no se les han proporcionado pruebas suficientes para actuar contra él.

Aun así, los gobiernos de todo el mundo deberían prestar atención. Si un país que enfrenta tantos desafíos como México puede lograr mejoras de esta magnitud, podría existir una alternativa creíble al autoritarismo violento de Bukele.