Agarrado de la prudencia, el presidente Abinader resolvió esta semana el conflicto de San Juan de la Maguana, al ordenar la paralización de todas las actividades relacionadas con el `proyecto minero Romero cuya población circundante protestó por el temor al daño ambiental en la presa Sabaneta y ríos circundantes.

De un tiro, el presidente Abinader evitó el levantamiento popular que se veía venir e hizo lo que han hecho otros países cercanos y lejanos como Cuba, que ha protegido sus “tierras raras” abundantes en minerales y Noruega que, en medio de la crisis mundial desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán, mantiene su petróleo a buen recaudo.

Los noruegos, la sociedad más feliz del mundo andan en bicicletas cuando el tiempo lo permite, utilizan los autobuses y el metro a diario, compran vehículos utilitarios y compactos y son diferentes a sociedades de menor desarrollo adictas a las yipetas y a los vehículos de alta gama. Ven a su reina consorte Sonia, de 88 años, en el teatro casi como gente común.

Abinader se quitó de encima el tema de San Juan, al mismo tiempo que decidió recortar en un 50% el subsidio entregado a los partidos políticos reconocidos en el presente año, lo que provocó un rechazo de más de 24 partidos y la carcajada nacional de millones que han visto esas entregas graciosas como un daño a un país con tantas necesidades.

Los partidos opositores llamaron “populista y autoritaria” la medida de Abinader, que al parecer no se tocó en las recientes reuniones de funcionarios del gobierno con delegados políticos opositores en las cuales se buscaba consensuar la mejor manera de afrontar la crisis internacional que golpea también a RD.

Los tres partidos grandes dominicanos nacidos de la matriz ideológica del profesor Bosch, no recuerdan que el gran líder nunca favoreció que los empleados públicos cotizaran para el partido, el cual se mantenía con modestas recaudaciones con rifas de libros y donaciones voluntarias.

Los alegatos de los partidarios que han ido a la televisión a defender los subsidios del estado, atribuyendo, entre otras cosas, a transgresión de disposiciones de la Junta Central Electoral, JCE; esa institución es la encargada de canalizar los aportes que permiten al liderazgo político mantenerse por encima de la masa popular en una vida “de alta gama”.

En una entrevista publicada la semana que termina en el medio argentino Infobae, el presidente Abinader fue también muy diplomático al reconocer que Cuba “no es un estado democrático y sus propios gobernantes se están dando cuenta de que tienen que hacer un cambio y están en esa dirección”. Esos comentarios no encontraron rechazo de la prensa oficial.

Sus puntos divergen de los del presidente norteamericano Donald Trump. Trump ha amenazado con “tomar el control de Cuba”, aunque habría asegurado en una reunión en la Casa Blanca el pasado jueves con el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, que entre sus planes no se encuentra invadir la isla caribeña, ahora apoyada por Rusia y China en sus dificultades económicas.

Abinader fue tajante cuando se le preguntó si República Dominicana mantiene una alianza estratégica con los Estados Unidos. Su respuesta fue: “Totalmente”. La RD se ha opuesto, junto a muchos países de varios continentes al cierre del estrecho de Ormuz.

Abinader acaparó titulares de portada en los últimos días tras entregar el viernes 1 de mayo el premio al Mérito Laboral a empresarios y trabajadores entre ellos notablemente a José Luis Corripio, líder del grupo de ese nombre. El viernes recién pasado asistió a la toma de posesión de la nueva presidenta de Costa Rica señora Laura Fernández Delgado.