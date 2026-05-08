La identidad corporativa universitaria: un compromiso social

En un contexto global donde las universidades compiten no solo por estudiantes, sino por prestigio, alianzas y relevancia social, la identidad corporativa ha dejado de ser un elemento agregado para convertirse en un pilar sencillamente estratégico. Ya no basta con tener un logotipo bien diseñado o colores institucionales reconocibles; hoy, la identidad universitaria es, ante todo, una promesa que debe cumplirse.

La identidad corporativa universitaria abarca mucho más que lo visual, aspecto este poco comprendido y no interpretado en su verdadera esencia. Ella es la expresión coherente de su misión, visión y valores, reflejada tanto en su discurso como en sus acciones. En este sentido, no debe confundirse con la imagen —cómo se percibe— ni con la reputación —lo que se construye con el tiempo—, aunque ambas están profundamente influenciadas por ella.

En ese sentido uno de los principales desafíos que enfrentan las instituciones de educación superior es lograr coherencia entre lo que dicen ser y lo que realmente practican. No es raro, encontrar universidades que promueven la innovación en sus mensajes, pero mantienen estructuras rígidas y poco adaptativas en su funcionamiento. Esa desconexión erosiona la credibilidad y debilita el sentido de pertenencia de su comunidad.

Asimismo, en la era digital, la identidad universitaria se proyecta de manera constante y en tiempo real. Las redes sociales, las plataformas educativas y los entornos virtuales se han convertido en vitrinas permanentes donde cada acción comunica. Esto exige una gestión estratégica, consciente y alineada, capaz de sostener una narrativa institucional sólida y auténtica.

Las universidades están llamadas a innovar, a responder a los cambios sociales y tecnológicos, pero sin perder de vista su esencia.ARCHIVO/LD

Por otro lado, la identidad también cumple un rol integrador. Es el hilo invisible que conecta a estudiantes, docentes, egresados y personal administrativo en torno a un propósito común. Cuando esta identidad es clara y compartida, fortalece el compromiso, fomenta el orgullo institucional y consolida una cultura organizacional más robusta.

Sin embargo, construir una identidad corporativa sólida no implica renunciar a la evolución. Las universidades están llamadas a innovar, a responder a los cambios sociales y tecnológicos, pero sin perder de vista su esencia. El equilibrio entre tradición y transformación es, quizás, uno de los mayores retos de nuestro tiempo.

En el contexto dominicano, varias universidades han comprendido que su identidad es un activo estratégico. Instituciones como la UNPHU han cimentado su esencia en valores formativos, mientras que el INTEC ha desarrollado sistemas formales para proteger la coherencia de su marca. Por su parte, UNIBE ha apostado por la internacionalización como eje identitario, y UNAPEC se ha consolidado con una oferta académica completa con énfasis en los negocios, la ciencia, la tecnología, las humanidades, los servicios, las artes y la comunicación; teniendo como centro de acción la innovación y el emprendimiento.

Estos casos evidencian que la identidad universitaria no es un discurso abstracto, sino una construcción concreta que impacta su posicionamiento y credibilidad.

En definitiva, la identidad corporativa universitaria no es un ejercicio de diseño ni una estrategia de marketing aislada, forma parte de un concepto de comunicación estratégica integral. Es un compromiso permanente con la coherencia, la autenticidad y la calidad. En un mundo cada vez más exigente y conectado, las universidades que logren alinear lo que son, lo que dicen y lo que hacen, serán las que verdaderamente marquen la diferencia.

La autora es decana de la Facultad de Artes y Comunicación de la Universidad APEC