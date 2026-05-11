PLD denuncia que salario actual solo cubre el 58% de la canasta básica

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció este lunes la situación de "abandono, exclusión y precariedad" que afecta a los trabajadores dominicanos, señalando que el actual modelo económico ha erosionado el poder adquisitivo de las familias.

Ernesto Segura Martínez, titular de la Secretaría de Relaciones Laborales, afirmó que la situación es "alarmante" debido a que la canasta familiar supera ya los 48 mil pesos mensuales, mientras que el ingreso promedio nacional se sitúa apenas cerca de los 28 mil pesos.

"En la práctica, el ingreso promedio cubre apenas alrededor del 58% de la canasta familiar. Esto obliga a que al menos dos personas por hogar trabajen para cubrir el riesgo básico; el trabajo individual ya no garantiza la subsistencia y hay que hacer una especie de convivio en la familia para comprar la comida y los servicios", explicó Segura Martínez.

El dirigente peledeista enfatizó que esta crisis se agrava por la falta de voluntad política del gobierno actual para aplicar la indexación salarial estipulada por ley, la cual no se realiza desde el año 2017, lo que, según Hernesto Segura, confirma una reducción del salario real y un deterioro progresivo en el nivel de vida de la población.

El código laboral

Respecto a la reforma del Código Laboral, que suma tres décadas sin modificaciones sustanciales, el vocero calificó como inaceptable que el proyecto permanezca estancado en el Congreso Nacional a pesar de la mayoría oficialista.

"Mientras el Código Laboral duerme en los escritorios de los congresistas, los trabajadores siguen sin estabilidad y sin futuro; esto no es incapacidad, se llama falta de voluntad política y de sensibilidad social y humana", sentenció Segura Martínez.

Ante esta realidad, el PLD propuso una reforma equilibrada que priorice la preservación de la cesantía, el fortalecimiento del régimen subsidiado y la garantía de pensiones dignas, reiterando que trabajar debe ser el impulso para superar la pobreza y no para estancarse en ella.