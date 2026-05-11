Centro Cultural Banreservas comienza la quinta entrega de su Ciclo de Cine Dominicano 2026

Con una propuesta que abarca la proyección de 12 producciones locales, cortometrajes y un programa de formación, el Centro Cultural Banreservas dejó formalmente inaugurada la quinta edición de su Ciclo de Cine Dominicano 2026.

Este evento, que se ha consolidado como la plataforma anual de la institución para la difusión, valoración y reflexión del cine local, servirá durante tres meses como punto de encuentro entre cineastas, críticos y el público general.

En Santo Domingo, las funciones tendrán lugar todos los jueves desde el 7 de mayo hasta el 30 de julio, a las 7:00 de la noche. Las proyecciones se realizarán en la sede principal del centro cultural, ubicada en la calle Isabel la Católica #202, en la Ciudad Colonial. La entrada es totalmente libre de costo hasta completar el aforo disponible.

Santiago

La gran novedad que trae este encuentro es la integración del Centro Cultural Banreservas en Santiago. Esta sede (ubicada en la calle Máximo Gómez esquina 30 de Marzo, en el Centro Histórico de la ciudad) acogerá cuatro proyecciones durante los meses de junio y julio.

En la Ciudad Corazón se exhibirán cintas como el documental Los pasos del tiempo, del santiaguero Oliver Olivo; Olivia & las nubes, de Tomás Pichardo Espaillat; Sugar Island, de Johanné Gómez; y Candela, dirigida por Andrés Farías, que es la adaptación cinematográfica estrenada en 2020 de la novela de Rey Andújar.

Además de las películas, Santiago será sede del conversatorio “El Cibao como plató de cine”, pautado para el miércoles 29 de julio y moderado por Dahiana Acosta, presidenta de la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica (Adopresci).

Formación

El ciclo incluye un componente académico en su sede de Santo Domingo:

Taller “Actuar y Rodar”: Será impartido por el realizador Robert Lizardo y la actriz y directora Suzette Reyes. Se llevará a cabo todos los sábados desde el 23 de mayo hasta el 25 de julio, en horario de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Clase Magistral Internacional: El sábado 20 de junio, a las 4:00 p.m., la reconocida cineasta argentina María Aparicio compartirá sus conocimientos. Aparicio llega tras ganar el premio a Mejor Dirección en el Festival de Gijón 2023 por Las cosas indefinidas y el de Mejor Película en Valdivia 2022 por Sobre las nubes.

Noche de Cortometrajes: El sábado 18 de julio a las 7:00 p.m. se dedicará un espacio a las nuevas propuestas del cine dominicano. La curaduría de estas piezas fue realizada por el crítico Diego Cepeda y la guionista Julia Scrive-Loyer.

Cartelera

Santo Domingo

Mayo 7: Bachata del Biónico (Dir. Yoel Morales)

Mayo 14: Cucú (Dir. Tito Rodríguez)

Mayo 21: Kacimiro (Dir. Boynayel Mota)

Mayo 28: Madre: a dos centímetros de ti (Dir. Desirée Díaz Silva)

Junio 11: Los pasos del tiempo (Dir. Oliver Olivo)

Junio 18: La estrategia del mero (Dir. Edgar DeLuque Jácome)

Junio 24: Dossier de ausencias (Dir. Rolando Díaz / Guion y producción del periodista Alfonso Quiñones)

Julio 2: El día de la tormenta (Dir. Alexander Viola)

Julio 9: Olivia & las nubes (Dir. Tomás Pichardo Espaillat)

Julio 16: Libélula (Dir. Ronni Castillo)

Julio 23: Baño de mujeres (Dir. Frank Perozo)

Julio 30: Pepe (Dir. Nelson Carlo de los Santos)

Santiago

Junio 11: Olivia & las nubes (Dir. Tomás Pichardo Espaillat)

Junio 25: Los pasos del tiempo (Dir. Oliver Olivo)

Julio 9: Candela (Dir. Andrés Farías)

Julio 23: Sugar Island (Dir. Johanné Gómez)