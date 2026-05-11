Policía: 93 delincuentes han muerto en 2026 por intercambios de disparos con agentes

El director de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, aseguró ayer que las acciones que realizan los agentes en el territorio nacional responden a "una planificación estratégica".

Modesto Cruz se refirió con esas declaraciones a las muertes de supuestos delincuentes que mueren durante intercambios de disparos con los miembros del cuerpo policial. Según especificó, la orden superior emitida a los patrulleros no busca que estos "ejecuten acciones" legales de manera constante.

“Tenemos que saber y darnos cuenta de que todo aquel ciudadano que ha cometido un delito y no enfrenta a la institución es simplemente arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público. Es una norma en nosotros hacerlo de esa manera”, dijo al ser entrevistado este lunes por reporteros en la sede policial.

Sin embargo, aclaró que el respeto a la integridad física y los derechos humanos que tiene cada ciudadano no permitirán que los agentes del orden cedan ante la presión de la delincuencia.

“Aun con el dolor que nosotros vivimos, nosotros siempre tenemos que preservar la integridad, es una norma para nosotros, independientemente de lo que realice cada ciudadano. Quiero dejar claro en esa parte: nosotros siempre planificamos nuestras acciones, no es una norma tener acciones legales, pero no vamos a rehuir ante la delincuencia”, afirmó.

Esta fue la explicación que compartió Cruz luego de que reporteros preguntaran sobre la cantidad de alegados malhechores muertos a manos de miembros policiales, durante intercambios de disparos.

De acuerdo con los datos acumulados por el órgano policial, 93 personas han muerto en esas circunstancias durante los primeros cinco meses de este año.

Además, las cifras oficiales que contenía la presentación digital utilizada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, mostraban que la delincuencia ha causado 117 víctimas mortales y los conflictos sociales 184, en lo que va de 2026.

“Esto de los enfrentamientos es un tema complejo. A veces los agentes son recibidos a tiros durante los operativos y con una delincuencia que usa mayor sofisticación. Pero esto no ha evitado que la Policía y la (Dirección Nacional de Control de Drogas) hayan seguido el tránsito de la desarticulación de estructuras criminales”, dijo Raful mientras encabezaba la rueda de prensa.

La incumbente informó que la tasa de homicidio acumulada en mayo se mantiene en 7.34 puntos porcentuales por cada 100,000 habitantes.

La recopilación del cuerpo policial establece que en mayo de 2023 la tasa de homicidios era de 12.7; mientras que en 2024 se situaba en 10.05. En la misma fecha del pasado año se situó en 8.4.

Registro de agresores sexuales

A propósito de que el nuevo Código Penal contemplado en la Ley 74-25 entrará en vigencia el próximo 3 de agosto, el Concejo de Seguridad Ciudadana deberá prepararse para implementar un nuevo mecanismo de supervisión: el registro único de agresores sexuales.

La ministra Raful aseguró que está trabajando para garantizar que, al momento de la entrada en vigencia del nuevo marco legislativo, el sistema entre en funcionamiento de manera inmediata.

“Seguimos trabajando desde el punto de vista tecnológico con la Procuraduría General de la República y la Policía, fortaleciendo la interoperabilidad para ese registro único de agresores sexuales y por violencia de género”, indicó.

Nuevo servicio de prevención

Por último, Raful anunció la entrada en vigencia de una plataforma tecnológica que permitirá certificar que un celular se encuentre en estado de robo.

“Con esta plataforma ponemos a disposición de todas las personas, sin necesidad de ir a un lugar físico, la capacidad de validar el teléfono para saber si tiene algún registro o no, y emite una certificación sobre el estado”, indicó.

Según comunicó, esto servirá para que las personas que buscan comprar un dispositivo tecnológico puedan depurarse antes de efectuar el pago, identificando previamente si proviene de un acto delincuencial.

Hemos anunciado un mecanismo de certificación que entrará en vigencia a partir de hoy en la página web de la Policía y el Ministerio de Interior y Policía, después de un trabajo conjunto entre la policía, el Indotel y las prestadoras de servicios.

“Esa información llega directamente a las áreas para que la Policía pueda localizar ese teléfono. Esto es muy importante para investigaciones criminales porque permiten seguir la trazabilidad de los teléfonos utilizados para estos fines”, precisó.

El apartado en la página web de la Policía funcionará de manera paralela a los establecimientos que tienen las autoridades en el centro comercial Plaza Central, donde los ciudadanos también pueden acudir a realizar el proceso.

“Es importante que las denuncias entren al sistema. No solo a través de las redes sociales, sino del sistema para nosotros poder actuar de manera inmediata. Si no hay denuncias, la policía no puede tener capacidad de respuesta y no podemos monitorear la efectividad. La denuncia se puede hacer en cualquier destacamento policial, también a través de la página web, que permite que las personas le puedan dar seguimiento a sus denuncias”, declaró Raful.