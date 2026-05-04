Mr. Trump, ayude a sus pequeños aliados del DR-CAFTA

El DR-CAFTA es un acuerdo comercial vigente hace dos décadas que crea una zona de libre comercio. Integra a Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, impulsando la eliminación de aranceles y potenciando exportaciones agrícolas e industriales, especialmente de zonas francas.

Somos países pequeños, con economías emergentes, que lo han apoyado desde el inicio de su mandato y estuvieron presente (excepto Nicaragua) en la cumbre Escudo de las Américas el pasado marzo, en su club Trump National Doral Miami.

Los países miembros del DR-CAFTA no producen petróleo y sus economías están sufriendo el impacto de los precios por el cierre del estrecho de Ormuz en Oriente Medio. Lo sufre la población con los aumentos de los precios de los combustibles, el transporte y los alimentos y los gobierno, con los altos subsidios a los combustibles, que drenan sus finanzas. Para los productos afectados, el arancel del 15% eleva el costo de exportación, lo que disminuye la competitividad frente a otros países con mejores condiciones y mayores mercados, impactando sectores con márgenes estrechos.

Se ha estimado que esta imposición podría generar un impacto negativo de alrededor de 260 millones de dólares solo para los exportadores dominicanos, forzándolos a asumir costos o trasladarlos a los consumidores. Además, la balanza comercial de nuestro pais con Estados Unidos es deficitaria en US$4,775 millones lo que hace aún mas razonables que estemos exento de ese arancel. También, el déficit comercial con Estados Unidos de todos los países que forman el DR-CAFTA es de unos US$6.5 mil millones en el 2025. No hay simetría.

Como en todas las familias siempre hay una oveja negra. En el caso del DR-CAFTA, Nicaragua es el único pais con un gobierno que no responde a los principios democráticos que prevalecen en el resto de los países del tratado. Pero el gobierno de Estados Unidos tiene el derecho de hacer excepciones en caso de que un pais este gobernando por un régimen dictatorial y represivo.

En fin, el arancel a los países del DR-CAFTA representa una cifra insignificante para los Estados Unidos comparado con el apoyo que le hemos dado a su mandato y nuestra alianza en la cumbre Escudo de las Américas. Pero para los países de este pequeño “club de amigos” el daño es muy fuerte en las circunstancias actuales. Haga algo al respecto porque la crisis nos obligará a importar menos bienes de Estados Unidos.