1 de mayo: Memoria, justicia y transformación del trabajo

El Día del Trabajo invita a pensar el país desde el valor del trabajo y su vínculo con la dignidad humana. En mi caso, esa reflexión tiene una raíz personal. Crecí viendo el compromiso de mi padre con el movimiento sindical. Cada 1 de mayo era una invitación a comprender que los derechos se construyen con esfuerzo colectivo, organización y sentido de justicia.

Formado en una tradición de pensamiento social que reconocía en el trabajo una base de dignidad, y profundamente influido por la visión de Rafael Caldera sobre la centralidad de la cuestión social, mi padre entendía que los derechos laborales se sostienen en la conciencia de las personas y en su capacidad de organizarse para hacerlos efectivos.

De él aprendí una idea esencial: el trabajo expresa dignidad y ciudadanía. Esa convicción me acompaña hasta hoy.

Desde el Poder Judicial, esa responsabilidad se concreta cada día. La jurisdicción laboral convierte principios en garantías: resuelve conflictos, equilibra relaciones y protege la dignidad del trabajo.

Resolver a tiempo es hacer justicia. Esa idea orienta nuestra acción. Hemos fortalecido la capacidad de respuesta con procesos más ágiles, mayor acceso y decisiones más comprensibles. Una justicia que llega a tiempo protege derechos, genera confianza y aporta estabilidad a la vida social y económica.

El trabajo también se honra desde adentro. Los servidores y servidoras judiciales sostienen cada avance. Su compromiso diario hace posible una justicia que responde.

Fortalecer sus condiciones de trabajo forma parte de nuestra visión institucional. Impulsamos formación continua, bienestar y entornos adecuados, convencidos de que una justicia de calidad se construye sobre condiciones de trabajo dignas. Cuidar a quienes cuidan la justicia fortalece la institución.

Esta visión integra derechos laborales, calidad institucional y condiciones de trabajo. Así, las normas adquieren sentido en la vida real y se convierten en herramientas efectivas para las personas.

El mundo del trabajo evoluciona con intensidad. La digitalización y la inteligencia artificial marcan un cambio civilizatorio en la forma de trabajar y generar valor.

Este proceso abre oportunidades y exige dirección. El futuro del trabajo se construye con justicia. Un entorno dinámico requiere reglas claras, protección efectiva de derechos y condiciones que promuevan la equidad.

Avanzar implica anticipar, adaptar y preparar. La justicia acompaña esa transformación, aporta equilibrio y ofrece certeza. El 1 de mayo reafirma un principio esencial: el trabajo merece respeto, protección y reconocimiento.

También nos recuerda que cada generación cumple su papel. A algunos les tocó escribir sobre la dignidad del trabajo. A nosotros nos corresponde asegurarla. Honrar el trabajo es construir su futuro con justicia, diálogo, organización y dignidad. Ese es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo.