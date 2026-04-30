El delicado equilibrio de Corea del Sur

A principios de la década de 1950, tras la devastación de la Guerra de Corea, Corea del Sur se encontraba entre los países más pobres del mundo. Hoy en día, es una economía avanzada, con una renta per cápita que supera a la de Japón. Gran parte de la transformación de Corea del Sur tuvo lugar bajo la protección proporcionada por el ejército estadounidense, lo que pone de relieve la amenaza que las políticas del presidente Donald Trump suponen ahora para su prosperidad y seguridad a largo plazo.

Durante la última década, la economía mundial se ha visto sacudida por cinco grandes crisis: la guerra comercial de Trump con China durante su primer mandato y los aranceles de su segundo mandato, la pandemia de COVID-19, la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la guerra en Irán. En conjunto, estas crisis interrelacionadas han alimentado la inflación, interrumpido el suministro energético, disparado los costes de transporte, restringido el margen de maniobra fiscal y aumentado la incertidumbre sobre el futuro del comercio mundial y el orden internacional.

Pocos países han sentido estas crisis con tanta intensidad como Corea del Sur. Su economía está profundamente integrada en el sistema comercial mundial, y las exportaciones representarán el 44 % del PIB del país en 2024. También depende en gran medida de las importaciones de energía: el petróleo y el gas natural constituyen alrededor del 82 % de su consumo energético, y aproximadamente el 92 % de este procede de Oriente Medio. Como resultado, se ha visto muy afectada por los aranceles de Trump y las perturbaciones del mercado energético provocadas por su guerra con Irán.

La dependencia de Corea del Sur de las exportaciones de productos manufacturados, especialmente de alta tecnología, aumenta su vulnerabilidad. En 2025, era el octavo exportador más grande del mundo. China y Estados Unidos, sus dos principales socios comerciales, representan casi el 40 % de sus exportaciones, lo que la deja especialmente expuesta a la creciente rivalidad entre estas dos grandes potencias.

Además, a diferencia de muchas economías avanzadas, Corea del Sur nunca ha podido reducir su gasto en defensa, dada la amenaza persistente que supone su vecino del norte. Con Trump poniendo en tela de juicio la alianza de seguridad de larga data con Estados Unidos, Corea del Sur debe llevar a cabo un delicado ejercicio de equilibrio: mantener su asociación con Estados Unidos, mejorar las relaciones con China y ampliar sus propias capacidades militares.

En 2025, el presidente Lee Jae-myung señaló un cambio estratégico al anunciar que Corea del Sur aspiraría a convertirse en el cuarto mayor fabricante de armas del mundo para 2030. Gracias a su destreza en la fabricación, el país ya ha logrado avances. Pero su sector exportador sigue atrapado en la tenaza arancelaria de Trump, a pesar de la reciente sentencia del Tribunal Supremo de EE. UU. que limita su capacidad para imponer aranceles discriminatorios. En busca de medios legales para restablecerlos, la Administración ha iniciado investigaciones en virtud de la Sección 301 contra 16 socios comerciales, incluida Corea del Sur, por supuestas prácticas comerciales desleales.

Para agravar el problema, el acuerdo comercial de Corea del Sur con EE. UU. conlleva elevados costes fiscales. En enero, la Administración Trump acordó reducir los aranceles sobre los productos surcoreanos al 15 % después de que el país se comprometiera a invertir 350 000 millones de dólares en EE. UU. —incluidos 150 000 millones en el sector de la construcción naval— a través de una corporación de inversión estatal. Se trata de una suma enorme para una economía del tamaño de la de Corea del Sur. El año pasado, la inversión total en el país fue de unos 567 000 millones de dólares (según cálculos basados en datos del Banco Mundial sobre la inversión como porcentaje de la producción y del PIB nominal).

A pesar de estos obstáculos externos, las políticas macroeconómicas de Corea del Sur se han mantenido, en general, sólidas. La inflación ronda el 2 %, el desempleo es relativamente bajo y la deuda pública se sitúa en aproximadamente el 48 % del PIB.

Aunque la estabilidad política se vio brevemente sacudida a finales de 2024, cuando el entonces presidente Yoon Suk-yeol intentó declarar la ley marcial, el orden se restableció rápidamente y se celebraron elecciones anticipadas. A principios de este año, Yoon fue declarado culpable de insurrección y condenado a cadena perpetua. Dado que los fundamentos macroeconómicos eran sólidos, lo que proporcionaba margen para políticas fiscales y monetarias de apoyo, la crisis solo tuvo un impacto limitado. Se prevé que el crecimiento en 2026 sea modesto, en torno al 2 %, aunque el descenso demográfico implica que el crecimiento per cápita es algo más fuerte de lo que sugiere la cifra global.

Mientras tanto, el mercado bursátil de Corea del Sur ha experimentado un auge, ya que la renovada confianza de los inversores ha reducido el«descuento de Corea», que durante mucho tiempo ha lastrado el rendimiento. Sin embargo, la dependencia del país de la energía importada sigue siendo un riesgo crítico, y las perspectivas de crecimiento a corto plazo dependen en gran medida de la rapidez con la que se reabra el estrecho de Ormuz y los mercados del petróleo y el gas natural vuelvan a la normalidad.

Para hacer frente a estos riesgos, el Gobierno ha propuesto nuevas medidas destinadas a apoyar y acelerar el desarrollo de las industrias de alta tecnología, en particular aquellas en las que Corea del Sur ya cuenta con una ventaja competitiva, como la inteligencia artificial y los semiconductores. Esto supone un retorno a la política industrial a una escala que no se veía desde la dictadura militar de Park Chung-hee. Queda por ver si estas políticas resultarán eficaces en la economía global actual.

Es alentador que, ante el auge de China y un Estados Unidos cada vez más impredecible bajo el mandato de Trump, los responsables políticos surcoreanos hayan respondido con medidas macroeconómicas y de seguridad prudentes. Pero cuando el aliado más cercano de un país se convierte en una fuente importante de riesgo, la estabilidad ya no puede darse por sentada.

Anne O. Krueger, ex economista jefe del Banco Mundial y ex primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, es profesora investigadora sénior de Economía Internacional en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins y miembro sénior del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Stanford.

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