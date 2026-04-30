Amortiguador cambiario del ajuste

Primer Tiro

La disminución del tipo de cambio y la apreciación cambiaria registrada desde principios de año que la misma genera, ha sido un fenómeno simultaneo al aumento internacional de los precios del petróleo y de los combustibles derivados del mismo. La reducción del tipo de cambio actúa como un amortiguador del impacto del aumento de los precios internacionales en los precios domésticos expresados en moneda nacional de los combustibles y la tarifa eléctrica. En la situación actual, resulta imprescindible informar a la población cual sería el efecto en los subsidios generales, en el déficit fiscal y en la deuda pública que tendría un aumento del tipo de cambio promedio actual de RD$ 59.74 a RD$ 63.0 por dólar, valor muy por debajo del RD$ 63.95 promedio para el año en curso contemplado en el presupuesto en ejecución. Es necesario informar con detalle cual sería el ajuste necesario en los precios de los combustibles y la electricidad para traspasar cualquier aumento del tipo de cambio que lo acerque al promedio del presupuesto, pues la posibilidad de un repunte cambiario es parte de los escenarios probables.

Segundo Tiro

Dada la tasa de cambio actual y los precios internacionales de los combustibles, y tomando como base los precios domésticos de la última semana, un aumento del tipo de cambio a RD$ 63.0 por dólar aumentaría el subsidio a los combustibles en RD$ 294.5 millones semanales, equivalente a RD$ 15,314.0 millones en términos anuales, mientras que el aumento del subsidio a la tarifa eléctrica seria de RD$ 193.7 millones por semana, lo que seria igual a RD$ 10,072.4 millones anuales, lo que significaría un aumento total en los subsidios generales no focalizados de RD$ 25,386.4 millones en términos anuales, generando un aumento del déficit fiscal y la deuda pública equivalente a un 0.33% del PIB proyectado para el ejercicio fiscal en curso. Sin un coeficiente suficiente de traspaso de los precios internacionales a los precios domésticos de los combustibles y de la tarifa eléctrica la situación actual se agravaría con un aumento del tipo de cambio.

Tercer Tiro

Sin un ajuste fiscal que contemple un coeficiente de traspaso, la situación actual, o cualquier escenario presupuestario posible de aumento del gasto en subsidios generales y focalizados, es inviable sin un aumento del déficit y del endeudamiento público, a menos que no se produzca un incremento de los ingresos por las vías administrativas, o que el mismo se financie con disponibilidades de tesorería o de otros recursos públicos acumulados en otras cuentas. La reducción del tipo de cambio y su función de amortiguador del impacto fiscal de la crisis ha representado un ahorro (gasto en aumento de subsidios evitados) que el Gobierno debería difundir y comunicar a la población. La aceptación del ajuste (inevitable) por parte de todos los grupos poblacionales tiene como condición necesaria el conocimiento de cuáles serían los precios de los combustibles y el nivel de la tarifa eléctrica sin subsidios, y al tipo de cambio presupuestado. Pero hay otra condición también necesaria: aumentar la focalización y la cápita de los subsidios a hogares y personas, asegurando la protección a los grupos poblaciones ubicados en las categorías ICV1 y 2. El efecto inflacionario del ajuste debe ser mitigado por la política social, y también por el Banco Central.