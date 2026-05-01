Juez Raymundo Mejía retoma conocimiento audiencia preliminar en caso Jet Set

El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, retomó la continuación del juicio preliminar que se sigue en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat.

El magistrado Raymundo Mejía, inició el proceso dándole la oportunidad a la defensa de Antonio y Maribel Espaillat, de presentar argumentos técnicos, refutar las pruebas del Ministerio Público y presentar sus conclusiones formales.

Asimismo, informó se dará el espacio para que los acusados Antonio y Maribel, en caso de que así lo decidan, ofrezcan sus declaraciones de manera voluntaria ante el tribunal.

Empero, previo, dio la oportunidad a los abogados de querellantes y víctimas, que no comparecieron en la audiencia anterior para que presentaran sus conclusiones y algunas palabras finales de las víctimas.

El magistrado aclaró que, dada la fase avanzada de la instrucción, no proceden nuevos aplazamientos para estudio de las partes.

El tribunal ha adoptado la modalidad de recesos cortos debido a lo avanzado de las horas y la continuidad de las jornadas de trabajo.

Seguridad y Rechazo a la Violencia

El juez sostuvo que sobre el reforzamiento del perímetro de seguridad en el Palacio de Justicia. Esta medida responde a incidentes previos de agresión que el tribunal condenó enérgicamente.

"No se puede permitir que se agreda de ninguna manera a ninguna de las partes, ni a querellantes ni a imputados. Condenamos cualquier tipo de agresión y hemos pedido la colaboración de los abogados para mantener el orden", enfatizó el juez.

Cronología de las Audiencias

6 de abril: Apertura de la audiencia donde el Ministerio Público presentó formalmente su acto conclusivo, solicitando la admisión de la totalidad de las pruebas y la apertura a juicio de los encartados.

20 de abril: En una jornada sin precedentes, el tribunal escuchó las intervenciones de aproximadamente 60 abogados.

27 de abril: Concluyeron las presentaciones de los abogados querellantes y se otorgó el espacio para que las víctimas ofrecieran sus testimonios ante el tribunal.

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