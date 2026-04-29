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Opinión

UN MOMENTO

Lo que vale se aprende haciéndolo

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Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

“Se aprende a hablar hablando, a estudiar estudiando, a trabajar trabajando y, de igual forma, se aprende a amar amando”, enseña San Francisco de Sales. 

La lección es sencilla: lo importante en la vida no se aprende mirando, sino practicando.

Esperar estar listo es, muchas veces, una excusa para no empezar. 

Nadie aprende a amar evitando el esfuerzo, ni crece quedándose en la teoría. Se madura enfrentando la realidad, equivocándose y volviendo a intentar.

La vida no premia al que sabe más, sino al que se decide. 

Empieza hoy, aunque no sea perfecto. Porque solo haciendo, se aprende de verdad. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.

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