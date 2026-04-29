“Oh oh”: Chimbala vuelve a apostar a las fusiones en su más reciente lanzamiento

El dembow no se detiene, y Chimbala lo sabe. Con “Oh oh”, el artista dominicano presenta un nuevo lanzamiento diseñado para activar tanto las pistas de baile como las plataformas digitales, reafirmando su lugar como uno de los creadores más consistentes de hits dentro del movimiento.

En este sencillo, Chimbala se une nuevamente al productor B-One El Productor de Oro. “Oh oh” se apoya en un hook vocal minimalista pero adictivo, pensado para quedarse en la memoria desde la primera escucha y escalar de forma orgánica en formatos cortos como TikTok y Reels.

Inspirado en la emoción colectiva de los grandes eventos especialmente el fútbol,“Oh oh” captura ese instante donde la música, la euforia y la comunidad se encuentran. Es un tema que no solo se escucha: se corea, se baila y se comparte.

Con una trayectoria marcada por la viralidad y la conexión con la calle, Chimbala se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música urbana local y ha colaborado con nombres como Justin Quiles, Farruko y Zion & Lennox.