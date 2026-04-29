El 21 de diciembre de 2003, acudimos a cubrir una conferencia de don Frank Rainieri, en el marco de un foro organizado por la Fundación Patria, que preside el amigo Ramón Ripoll, Sandy, en el hotel Iberostar Costa Dorada, donde dijo que la comunidad política de la República Dominicana no entiende, la importancia que el turismo tiene para la economía y para la sociedad.

La noticia salió en primera página del periódico Hoy, del cual era corresponsal, y motivó la opinión de don Bienvenido Álvarez Vega, que da título a este artículo, “Frank tiene razón otra vez”.

Desde entonces para acá, los sucesivos gobiernos, y, por lo tanto la clase política en su conjunto, ha mejorado indiscutiblemente en su comprensión y apoyo al sector turístico, siempre habrá cosas que mejorar, pero en general, después de ese campanazo de Rainieri, hemos mejorado ostensiblemente.

La semana pasada en el marco de la feria, Dominican Annual Tourism Exchange, DATE, Frank Rainieri, con la autoridad que le da, el ser, no solo el más exitoso empresario turístico del país, sino además el tener más de medio siglo dedicado enteramente a ese sector, ha vuelto a poner el dedo sobre la llaga al referirse a la necesidad urgente de ordenar el desarrollo de nuevos proyectos en Punta Cana, llegando a afirmar que al gobierno le ha faltado coraje para asumir esa tarea.

Al decirlo no apuntaba a un gobierno en particular, sino a todos los que hemos tenido.

Es cierto que actualmente se trabaja en la ejecución de 60 planes de ordenamiento territorial, que el de Puerto Plata fue presentado recientemente por el ministro José Ignacio Paliza, para su discusión definitiva y aprobación, en un acto efectuado en el Centro de Convenciones de Blue Jacktar en Playa Dorada.

Que como decía en el DATE la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo, Aguie Lendor, el de Verón está en su fase se ejecución, consulta y demás.

Un esfuerzo que indiscutiblemente hay que reconocerle al Gobierno actual, que ejecuta esta iniciativa a través del Ministerio de la Presidencia, con el respaldo del Banco Mundial.

Desde luego esta iniciativa no invalida la preocupación del de Rainieri, que va en la direccíón de crear conciencia de la urgencia de normas y controles en una zona que el conoce como nadie, desde cuando sólo era, “monte y culebra”, o si usted prefiere una expresión más acorde con lo que se ha convertido hoy, “un diamante en bruto”, el que ha visto cada paso de la transformación de Punta Cana y que no es dado a declaraciones altisonantes, ha tocado una campana a la que es preciso prestarle la debida atención.

Entender la urgencia de poner orden en el principal enclave turístico del país, no es nada que deba dejarse al tiempo, la zona de Punta Cana concentra alrededor del 70% de la oferta de habitaciones hoteleras del país. Eso, no es poco decir.

De manera que, con el permiso de don Bienvenido, me permito afirmar que: “Frank tiene razón otra vez”.

Ojalá le hagan caso.