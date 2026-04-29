Dominicano en Connecticut roba identidad de una persona en prisión

El fiscal federal del Distrito de Connecticut, David X. Sullivan, anunció que el dominicano José Luís Rodríguez, de 47 años, quien residía ilegalmente en los Estados Unidos, se declaró culpable ante el juez de distrito de los Estados Unidos, Vernon D. Oliver, en Hartford, de los delitos de fraude de pasaporte y robo de identidad.

Según documentos judiciales y declaraciones realizadas en el tribunal, en junio de 2025, una persona que había salido recientemente de prisión (la "víctima") solicitó una tarjeta de identificación de Connecticut en la sucursal de Waterbury del Departamento de Vehículos Motorizados de Connecticut (DMV).

Al procesar la solicitud de la víctima, el DMV determinó que ya existía una licencia de conducir vigente a nombre de la víctima, emitida en 2001 y renovada en varias ocasiones.

Una investigación determinó que Rodríguez, residente de Waterbury, era el titular ilegal de la licencia de conducir y había usurpado la identidad de la víctima. Los investigadores descubrieron que la identidad de la víctima tenía dos perfiles de huellas dactilares diferentes del FBI, y que el Departamento de Policía de Waterbury poseía registros de arresto y fotografías policiales de Rodríguez posando frente a la víctima.

El 5 de marzo de 2020, Rodríguez utilizó el nombre, la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento de la víctima para solicitar un pasaporte estadounidense en Waterbury. Recibió el pasaporte y lo utilizó para viajar y para fines de identificación.

Rodríguez fue arrestado el 30 de diciembre de 2025 en virtud de una denuncia penal federal, después de haber presentado el pasaporte falso al Departamento de Estado de los Estados Unidos y de haberse hecho pasar falsamente por la víctima y por ciudadano estadounidense.

Rodríguez se declaró culpable de un cargo de uso de un pasaporte obtenido mediante una declaración falsa, que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión, y de un cargo de robo de identidad agravado, que conlleva una pena de prisión consecutiva obligatoria de dos años. El juez Oliver fijó la fecha de la sentencia para el 27 de julio.

Rodríguez permanece detenido desde su arresto.

Este asunto ha sido investigado por el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de los Estados Unidos, con la colaboración del Departamento de Vehículos Motorizados de Connecticut y el Departamento de Policía de Waterbury. El fiscal adjunto Hal Chen está a cargo de la acusación.