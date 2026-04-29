Tokischa visita Hogar Crea con donación de RD$500,000 durante encuentro con mujeres en rehabilitación

La artista dominicana Tokischa realizó el pasado sábado 25 de abril una visita al centro de rehabilitación Hogar Crea Dominicano, donde sostuvo un emotivo encuentro con más de 60 mujeres en proceso de recuperación por adicciones.

La jornada estuvo marcada por un intercambio genuino, en el que la artista no solo compartió palabras, sino también experiencias personales que conectaron directamente con las presentes. Uno de los momentos más significativos fue la lectura de una carta escrita por la propia Tokischa, dedicada a las mujeres del centro, la cual también fue entregada de manera impresa, firmada y personalizada para cada una.

Entre conversaciones, lágrimas y abrazos, la cantante propició un espacio de confianza y sororidad, escuchando activamente las historias de vida de las participantes y compartiendo su propio proceso de transformación.

Durante su intervención, Tokischa ofreció un mensaje claro sobre su evolución personal, destacando que su crecimiento y éxito actual están ligados a decisiones conscientes en su vida y haber dejado hábitos nocivos.

“Mi cambio ha sido una bendición de Dios. Alejarme de los vicios me permitió reencontrarme conmigo misma, y hoy me siento orgullosa de quien soy”, expresó ante las presentes.

Como parte de su compromiso con la causa, la artista realizó una donación de RD$500,000 a Hogar Crea Dominicano Inc., institución sin fines de lucro dedicada a la rehabilitación y prevención de adicciones en la República Dominicana.

El encuentro contó con palabras de bienvenida por parte de Julio Manuel Díaz Capellán, director ejecutivo de la institución, así como intervenciones de Mabel Núñez, reeducadora del centro, y Víctor Arias, supervisor y representante del área jurídica, quienes valoraron el gesto y el impacto de este tipo de iniciativas.

Esta acción llega en el marco del lanzamiento de su álbum “Amor & Droga”, su primera obra discográfica, donde Tokischa pone de relieve su sensibilidad y expone algunos de los momentos más íntimos y complejos de su vida. El proyecto, que aborda las dimensiones más intensas y a veces adictivas del amor, encuentra un eco directo en este tipo de iniciativas, donde la artista trasciende el discurso y lo convierte en acción.

En este contexto, la visita a Hogar Crea no solo reafirma una etapa de mayor conciencia personal, sino también una intención clara de utilizar su plataforma para generar impacto social real, conectando con historias de transformación desde la empatía, la honestidad y la experiencia vivida.