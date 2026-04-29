Vaguada continuará generando fuertes aguaceros y tronadas esta tarde

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informa que para la tarde de este miércoles, los efectos de la vaguada volverán a favorecer nublados importantes, acompañados de fuertes aguaceros, posibles granizadas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta bien entrada la noche.

Los aguaceros se esperan en las provincias: La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, Santiago Rodríguez, San Juan, Azua, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco y El Gran Santo Domingo.

“El jueves, las condiciones del tiempo continuarán determinadas por los efectos de la vaguada sobre el país. En las horas matutinas, habrá un cielo con nubes dispersas y chubascos aislados hacia localidades en el este y noreste del país. En la tarde, se presentarán nublados que descargarán fuertes aguaceros, posibles granizadas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta entrada la noche, en especial sobre las provincias: La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Espaillat, Santiago Rodríguez, San Juan, Azua, Elías Piña, Pedernales, Independencia, Baoruco y El Gran Santo Domingo”.

El Centro Nacional de Pronósticos del Indomet, modifica los niveles de avisos y alertas, ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como, posibles deslizamientos de tierra para: Santiago Rodríguez, Santiago, Puerto Plata, El Seibo, María Trinidad Sánchez, Espaillat, San Juan, Duarte, Hermanas Mirabal, La Romana, Sánchez Ramírez, La Vega, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Samaná, San Cristóbal, Hato Mayor y el Gran Santo Domingo.

Pronósticos locales

En el Gran Santo Domingo estará nublado en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento