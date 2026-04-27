Apoye a su comunidad como Voluntario de Enlace Ciudadano

¿Es usted ciudadano estadounidense y vive en la República Dominicana? ¿Le interesa ayudar a la Embajada de los Estados Unidos a mantenerse conectada y apoyar a la comunidad estadounidense en momentos de emergencia? Considere convertirse en Voluntario de Enlace Ciudadano (CLV) con la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo. Los CLV son ciudadanos estadounidenses particulares que comparten información de la Embajada, asisten a ciudadanos estadounidenses en situación de dificultad y, durante desastres naturales u otras emergencias, ayudan a ubicar a ciudadanos estadounidenses para que la Embajada pueda brindar asistencia. Los solicitantes deben dominar el inglés; otros idiomas son un valor agregado. Tenga en cuenta que los CLV son voluntarios: no son empleados ni representantes de la Embajada y no reciben compensación económica.