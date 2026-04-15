Protagonismo de las audiencias

El protagonista de todos los medios de comunicación de este tiempo no es la televisión abierta, ni las redes sociales, ni la televisión vía streaming, ni las plataformas digitales, ni la radio en todas sus formas, ni los podcast, ni los periódicos digitales e impresos, sino el espectador. Ese es el líder supremo de los medios, el cual dejó de ser un receptor silente y pasivo, para convertirse en un actor apetecible del ecosistema mediático de hoy.

Antes, su rol era muy limitado porque necesariamente tenía que consumir lo que había.

Ahora, él tiene el comando y la decisión final de sus preferencias. Desde compartir lo que ve, hasta crear su propio contenido.

Además, puede elegir qué ver, cuando ver y hasta ser parte de los contenidos compartiéndolos o censurándolos.

El profesor Henry Jenkins, especialista en cultura digital, sostiene que las redes sociales transformaron la comunicación publicitaria en un proceso participativo. El consumidor ya no es solo receptor: comenta, comparte y modifica.

Las audiencias de este tiempo son las que hacen o deshacen los liderazgos de los medios. Se es grande o no en función de la cantidad de público que siga el contenido, las veces que lo siga, el tiempo por el que lo siga, etc.

Tiempo atrás, los medios hablaban y las audiencias solo escuchaban; ahora las audiencias también responden, opinan, critican y hasta influyen.

Un medio es grande o pequeño dependiendo de la cantidad de audiencia que posea. Ahí es donde está el negocio y la aspiración de todo el mundo. A más audiencia, más conveniencia en todos los sentidos.