Rooker pega HR y guía triunfo de Atléticos sobre Orioles

Brent Rooker conectó un jonrón de tres carreras en la tercera entrada, y los Athletics vencieron a los Baltimore Orioles 6-2 el sábado.

Aaron Civale (4-1) lanzó cinco entradas sin permitir carreras para los Atléticos. Shane Baz (1-4) permitió cinco carreras en 4 2/3 entradas para Baltimore, que perdió por octava vez en 10 juegos y recibió abucheos de la afición local.

Nick Kurtz conectó dos dobles para los Athletics y ahora acumula 33 partidos consecutivos embasándose. Abrió la primera entrada con un doble y luego anotó con un sencillo de Shea Langeliers.

El quinto jonrón de la temporada de Rooker puso el marcador 4-0. Luego, los Orioles dejaron a Baz en el montículo para enfrentar a la parte alta del orden al bate por tercera vez en la quinta entrada. Kurtz conectó un doble, robó la tercera base sin que le lanzaran y anotó con un elevado de sacrificio de Langeliers. La actuación de Baz terminó cuando recibió una bola que violó el reloj de lanzamiento, la cuarta bola de Rooker.

Baz fue la gran incorporación de Baltimore durante la pretemporada para reforzar un cuerpo de lanzadores que necesitaba ayuda. Los Orioles le ofrecieron un contrato de cinco años y 68 millones de dólares, una cifra muy superior a lo que la directiva había estado dispuesta a invertir en un lanzador. En ocho aperturas esta temporada, tiene una efectividad de 5.48.

Baltimore llenó las bases sin outs en la quinta entrada, pero Civale logró salir del apuro ante algunos de los bateadores más imponentes de los Orioles. Adley Rutschman se ponchó, y Pete Alonso y Samuel Basallo conectaron elevados cortos.

El bateador emergente Colton Cowser rompió la blanqueada con un sencillo de dos carreras en la octava entrada. Colby Thomas impulsó la última carrera para los Atléticos con un sencillo en la novena entrada.

Jacob Wilson, de los Athletics, impugnó sin éxito los terceros strikes cantados tanto en la segunda como en la tercera entrada, lo que significa que el equipo no pudo solicitar más revisiones de la ABS después de eso.