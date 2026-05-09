Marsee conecta un jonrón de 3 carreras y los Marlins remontan para vencer a los Nacionales

Xavier Edwards empató el partido con un jonrón en la séptima entrada, Jakob Marsee conectó un jonrón de tres carreras en la octava y los Florida Marlins remontaron una desventaja de cuatro carreras para vencer a los Washington Nationals 8-7 el sábado.

Fue la séptima victoria remontando el marcador para los Marlins en lo que va de temporada y la mayor hasta el momento, superando la remontada de tres carreras contra los Colorado Rockies el 29 de marzo.

Kyle Stowers se quedó a un triple de completar el ciclo y Otto López conectó un sencillo y un doble para extender su racha de hits a 12 juegos. La racha de López es ahora la más larga en la MLB después de que Jacob Wilson de los Athletics no conectara ningún hit contra los Baltimore Orioles.

La remontada de Miami comenzó en la cuarta entrada después de que Stowers conectara un jonrón de dos carreras al jardín derecho que redujo la ventaja a la mitad. Owen Caissie añadió otra carrera con un elevado de sacrificio en la sexta entrada, y el jonrón solitario de 422 pies de Edwards en la séptima empató el partido a 4-4.

Marsee encontró un slider que se quedó colgado y lo mandó al bullpen visitante en el jardín derecho para darle a los Marlins una ventaja de 7-4, y Leo Jiménez agregó un elevado de sacrificio para traer una carrera más.

Después de que Michael Petersen se metiera en problemas en la novena entrada y permitiera tres carreras, John King entró para el último out y consiguió el primer salvamento de su carrera.

El abridor de Miami, Janson Junk, ponchó a seis bateadores en seis entradas, permitiendo siete hits y cuatro carreras. Andrew Nardi (3-2) se llevó la victoria como relevista.

Mitchell Parker (2-1) permitió cinco hits y cinco carreras en una entrada de relevo. Richard Lovelady lanzó dos entradas sin permitir carreras y ponchó a tres bateadores como abridor de Washington.