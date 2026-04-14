¡Comenzó la cedulación!

Conforme a lo establecido en su cronograma de trabajo, la Junta Central Electoral (JCE) inició el pasado domingo la etapa de ejecución plena del proceso de renovación y entrega de la nueva cédula de identidad y cédula de identidad y electoral, disponiéndose al efecto más de 190 centros a nivel nacional.

A nivel administrativo, este proceso inició a principios del pasado año, cuando la JCE convocó una licitación pública internacional a los fines de sustituir la cédula vigente (vencida); a nivel operativo, en enero de este año, con entregas focalizadas que permitieron validar sistemas y protocolos.

Más allá de dotar a la ciudadanía de un nuevo documento de identidad más robusto, con los mejores estándares y medidas de seguridad disponibles; hablamos de un documento que es el reflejo de un proceso más amplio, que desemboca en el plástico en cuestión: la depuración del registro civil y del padrón electoral.

Detrás de la expedición de la nueva cédula hay toda una secuencia de controles y verificaciones de todos los hitos del estado civil, que llegan hasta la propia acta de nacimiento del solicitante, y que recogen, validan y homologan, todos los actos civiles de la persona. Más que una cédula, hablamos de un documento de identidad que garantiza y salvaguarda los derechos civiles y políticos de cada dominicano. En el caso de los ciudadanos, la cédula es el título habilitante para ejercer el derecho a elegir y ser elegido; esto es, el documento mismo sobre el que descansa nuestra democracia.

Desde su inicio, todo el proceso se ha caracterizado por la transparencia y la publicidad. Organizar una logística de esas dimensiones es una labor titánica, pues hablamos de un operativo nacional que impacta a cada habitante del país, con consecuencias civiles y políticas en todos los actos de una persona. No obstante el desafío, la JCE ha dispuesto todas las facilidades logísticas, recursos, habilitaciones y mecanismos necesarios para garantizar que cada ciudadano tenga el documento a la mayor brevedad, de manera organizada y gratuita.

El inicio del proceso el pasado domingo, recogió los inconvenientes propios de una operación de esta dimensión y escala; y, una vez calibrados los equipos y sistemas, el protocolo garantiza que los tiempos de entrega se cumplirán, tal cual ha sido planificado. Sobra decir que la JCE ha estado a la altura de las circunstancias y que es merecedora de todo el reconocimiento, apoyo y confianza ciudadana.

Toca a la ciudanía colaborar, participar, dar seguimiento a la campaña masiva de información que ha sido desplegada, ir a los centros sin prisa (en el mes que le corresponda, o hacer cita si no es el mes de su cumpleaños); pero, sobre todo, tener la certeza de que, al término de este proceso, toda la población estará totalmente documentada y la democracia resultará fortalecida. Y eso hay que apoyarlo y celebrarlo.