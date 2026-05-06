Advierten alzas de precios y piden acciones urgentes al Gobierno

La Confederación del Comercio de Provisiones y Pymes de la República Dominicana (Confecoomercio), advirtió sobre el incremento de los precios de los productos de alto consumo y señalaron la necesidad de que el Gobierno tome medidas ante la situación.

“Están empecinados en que los precios están estables y que no van a subir, cuando la realidad es totalmente diferente”, informó el presidente del gremio, Gilberto Luna, luego de señalar que no existen mecanismos efectivos que garanticen ese objetivo.

Los representantes del gremio señalaron que alimentos esenciales como el pollo, cuyo precio supera los RD$90 por libra, el café que ya sobrepasa RD$200 por paquete, el arroz, el huevo, los aceites, el agua y otros productos básicos, continúan registrando aumentos que cada vez más impactan directamente el bolsillo de los consumidores.

Durante el encuentro, el gremio expresó su preocupación por lo que consideran una “tendencia alcista persistente”, contraria a lo que se le ha informado a la población acerca de que los productos básicos no han subido de precio y que hay una estabilidad, aseguraron que, en la práctica, los costos siguen subiendo sin que existan mecanismos efectivos que frenen esta realidad en el corto plazo.

“El Gobierno no tiene ningún mecanismo en estos momentos para impedir que los precios suban”, expresaron los dirigentes del gremio.

Indicaron que además de los alimentos más básicos, otros artículos de uso cotidiano como el shampoo, acondicionadores, artículos de cuidado personal, productos de limpieza y demás, también han experimentado incrementos notables.

Tambien destacaron que en las últimas semanas se han registrado aumentos en productos como la carne de res, bebidas, agua embotellada y artículos de limpieza.

Atribuyeron estas alzas al incremento en los combustibles, especialmente el gasoil, y a los costos de importación, han incidido directamente en los precios finales de los productos, afectando tanto a comerciantes como a consumidores.

Desde semanas posteriores, colmados, supermercados, y algunos mercados ya han comenzado a notificar nuevos aumentos de precios en sus mercancías, lo que podría traducirse en un mayor encarecimiento de la canasta básica en las próximas semanas.

El gremio también agregó la falta de políticas públicas que permitan estabilizar el mercado y reducir el impacto de estas alzas, al tiempo que insistieron en la necesidad de establecer estrategias claras y sostenibles.

Como parte de buscar una solución, Luna planteó que el Gobierno debe convocar a todos los sectores además de cuestionar que la baja del dólar no se refleje en los precios de productos básicos, por lo que insistió en la necesidad de medidas que beneficien directamente a los consumidores.

Comportamiento

El comportamiento de los productos de primera necesidad durante los primeros meses de este año y ante el impacto de la crisis en Medio Oriente, refleja una marcada brecha entre la estabilidad oficial y lo que sienten la población.

El encarecimiento global de fertilizantes y materias primas como el maíz y la soya ha presionado los costos de producción local. En respuesta, el Gobierno ha destinado subsidios millonarios a fertilizantes y combustibles para evitar que productos sensibles como el pollo y los huevos se disparen drásticamente.

A mayo de 2026, el panorama de los precios de los productos básicos en el país muestra una tendencia al alza sostenida, con el costo promedio de la canasta básica familiar situándose cerca de los RD$48,746. Aunque el Gobierno y algunos gremios de detallistas informan de cierta estabilidad gracias a subsidios, sectores comerciales alertan sobre incrementos significativos en artículos de consumo masivo.