¿Dónde están los jonrones de las superestrellas dominicanas?

Cada temporada de Grandes Ligas suele traer consigo una constante expectativa sobre el talento dominicano. Año tras año, los peloteros criollos no solo figuran como protagonistas, sino que aparecen en los principales renglones ofensivos, especialmente el de jonrones.

Sin embargo, al cruzar los primeros días de mayo de la campaña 2026, el panorama presenta una realidad poco habitual. Varias de las principales figuras quisqueyanas no han logrado colocarse en el carril esperado en materia de poder.

Fernando Tatis Jr., sin jonrones

Uno de los casos más llamativos es el de Fernando Tatis Jr., quien aún no ha conectado su primer jonrón de la temporada. A pesar de esto, sus métricas avanzadas cuentan otra historia. Tatis se mantiene entre los líderes en velocidad de salida, un indicador clave que mide qué tan fuerte impacta la pelota.

Esto sugiere que el problema no radica en la calidad del contacto, sino posiblemente en factores como el ángulo de salida o la ubicación de los batazos. En otras palabras, está golpeando fuerte, pero no necesariamente en la dirección que le permita producir cuadrangulares.

Históricamente, Tatis ha demostrado ser un bateador de poder natural, por lo que su ausencia en la columna de jonrones luce más como una anomalía temporal que una preocupación estructural.

Rafael Devers, dos cuadrangulares

Otro nombre que preocupa es el de Rafael Devers, quien apenas suma dos jonrones en su primera temporada completa con los Gigantes. Reconocido por su poder como principal herramienta ofensiva, el nativo de Samaná no solo ha estado limitado en cuadrangulares, sino que su rendimiento general ha sido inconsistente.

Su producción ofensiva ha caído en múltiples renglones, lo que ha encendido las alarmas. Su promedio de bateo es de apenas .218, con un OBP de .264 y .572 de OPS.

Vladimir Guerrero Jr., dos vuelacercas

Vladimir Guerrero Jr. presenta un caso curioso. Su promedio de bateo (.331) y porcentaje de embasarse (.416) reflejan una temporada sólida, pero su producción de jonrones está por debajo de lo esperado, con apenas dos.

Esto contrasta con su historial reciente y proyecta una posible caída por debajo de los 30 jonrones, una cifra que se ha convertido en referencia para él.

Juan Soto, tres bambinazos

El caso de Juan Soto sigue una línea similar. Con promedio de .301 y OBP de .407, su disciplina en el plato sigue intacta, pero solo suma tres jonrones. No obstante, su situación tiene un matiz distinto.

Soto estuvo fuera de acción durante dos semanas debido a una distensión en la rodilla, lo que naturalmente ha afectado su ritmo de juego y, por ende, su producción de poder.

Willy Adames tiene dos jonrones

Willy Adames enfrenta un panorama más complejo. Con solo 3 jonrones y un promedio de .197, su desempeño ha estado por debajo de sus estándares.

Su bajo OBP (.236) refleja dificultades no solo para batear con poder, sino también para embasarse. Similar a su compañero de equipo, Devers, su situación apunta a una crisis ofensiva más integral.

Todo lo contrario

Elly De La Cruz, Junior Caminero y Oneil Cruz van por el lado opuesto. El primero es el único criollo que comenzó la jornada de ayer con 10 jonrones. Los otros dos están empatados en nueve cuadrangulares. Un poco más atrás está José Ramírez con seis.