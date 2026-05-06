“Perla” llega a RD protagonizada por Carlos Ponce y Zuleyka Rivera

El Caribe contemporáneo es un territorio en constante fricción sonora. Es en esa delgada línea donde colisionan la herencia rítmica tradicional y el dominio hegemónico de los géneros urbanos, donde nace “Perla”.

El largometraje, que viene de presentarse en salas de cines en Puerto Rico y de validarse en el circuito de Fine Arts, aterrizará en la cartelera dominicana este próximo 28 de mayo.

Protagonizada por Carlos Ponce y la ex Miss Universo Zuleyka Rivera, la película es una radiografía del desplazamiento generacional.

La trama sigue el declive del mundo conocido por Vicente Espinel (Ponce), un purista del folclore musical que se enfrenta a un ecosistema que ha cambiado sus reglas, sus ídolos y su tempo al ritmo avasallante del reguetón. Esta nueva ola, audaz, magnética y sin remordimientos, toma cuerpo en el personaje de Perla (Rivera).

Para la República Dominicana, una nación sumergida en su propia dialéctica entre la preservación del merengue o la bachata y el impacto global del dembow, la obra adquiere una relevancia crítica.

Perla no solo narra una historia puertorriqueña; expone a un Caribe que intenta no perder su alma mientras baila al ritmo de la modernidad.

“Expandir Perla hacia la República Dominicana marca un momento clave para nuestra trayectoria, abriendo las puertas a la proyección internacional de esta producción. Es una historia caribeña, con identidad, que sabemos puede vincularse profundamente con el público dominicano. Nos entusiasma seguir expandiendo el alcance de este proyecto y compartirlo con nuevas audiencias”, puntualizó el productor ejecutivo del proyecto, Joel Iván Rivera, destacando la vocación transnacional de la cinta.

La obra dirigida por David Norris y respaldada por la producción de Yamara Rodríguez junto a Joel Iván Rivera.

"Perla" consolidó un hito de producción al integrar la participación especial de la actriz española Paz Vega, marcando así su primera experiencia de rodaje en suelo puertorriqueño.

El proyecto integró la participación especial de la actriz española Paz Vega, marcando así su primera experiencia de rodaje en suelo puertorriqueño.

La densidad dramática que exige una historia de contrastes descansa sobre un ensamble actoral intergeneracional y de altísimo nivel. El reparto es completado por figuras de peso institucional en las artes y nuevos referentes del cine caribeño: Georgina Borri, Modesto Lacén, Yamil Ureña, Luis Gonzaga, Teófilo Torres, Hermes Croatto, Nashali Enchautegui, y la destacada actriz puertorriqueña radicada en México, Laura Carmine.